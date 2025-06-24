Трамп троллит Иран и "завершает" войну: что это вообще было и чего дальше ждать миру и Украине

Чего ждать от ирано-израильского конфликта дальше

Война Израиля и Ирана, которая еще в начале недели стремительно развивалась по пути эскалации и затянула даже США, с разбегу залетела в неожиданный поворот. В ночь на 24 июня мир мог наблюдать, на первый взгляд, довольно странную картину: Иран на весь мир заявляет о страшном возмездии американцам, "мощно" бьет по их базам, а президент США с долей иронии буквально благодарит иранцев за это и объявляет "мир".

"Телеграф" разбирался в том, что это было вообще и чего можно ожидать в будущем.

Почему "странные" удары — это не неожиданный поворот

Для многих стало неожиданностью, что разрекламированные удары возмездия Ирана оказались по сути "пшиком", над которыми США даже открыто поглумились. Однако на деле, если присмотреться к Ближнему Востоку поближе, то в них прослеживается выработанный почерк Ирана. Грозная автократия уже давно пытается балансировать между "Тель-Авив за три дня", "США в труху" и мирным сосуществованием. Ведь одно дело что-то мощно декларировать у себя в стране и рекламировать на весь мир, а другое дело реально воевать с Западом и его союзниками.

Если заглянуть в прошлое, то так Иран уживался со своими соседями уже на протяжении последних лет. Правящий режим аятолл метался между демонстрацией силы и сдержанностью, чтобы сохранить лицо и избежать полномасштабной войны. Его ответы, как правило, носят символический характер:

Сейчас кааак дам…

Иран нередко заранее уведомляет о своих ударах. Это делается для того, чтобы минимизировать ущерб и дать противнику возможность подготовиться. Это позволяет Ирану показать решимость, не провоцируя эскалацию.

Так было, например:

В 2020 году, когда США нанесли ракетный удар в Багдаде, убив командующего силами "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Он был одним из наиболее влиятельных фигур Ирана и всего Ближнего Востока последних лет.

Касем Сулеймани

Уничтоженный ракетным ударом автомобиль Сулеймани

Уже на следующий день Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани. 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. США сообщили о минимальном ущербе и отсутствии жертв. Иран заранее уведомил Ирак, что позволило США минимизировать потери. США отказались от нанесения ответного удара по Ирану, но ужесточили санкции.

Последствия удара Ирана по базе США

В итоге США избавились от такого врага, как генерал Касем Сулеймани, иранцы сохранили лицо, нанеся показательный ответный удар.

В 2024 году, когда Иран нанес удары по городу Эрбиль, что на севере Ирака, а также в Сирии. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждал, что целями стали "антииранские террористические группы". Взрывы прогремели, в частности возле американского консульства. Хотя, по заявлению Соединенных Штатов, они не повредили ни одного американского военного объекта. Хотя обозреватель издания Bild Юлиан Репке, ссылаясь на свои источники до этого заявлял, что удар якобы пришелся по базам США.

Атака прошла в тот самый момент, когда иранские прокси хуситы в Йемене атаковали коммерческие суда в Красном море. За несколько дней до этого состоялся совместный удар США и Великобритании по базам хуситов.

В апреле 2024 года Иран начал свою операцию "Правдивое обещание" во время войны между террористами ХАМАС и Израилем. В ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого был убит генерал Мохаммад Реза Захеди, стоявший за организацией нападения 7 октября. Иран нанёс массированный ракетно-дроновый удар по Израилю, который стал первой прямой атакой Ирана на Израиль с 1979 года. Подавляющее большинство снарядов было перехвачено израильскими средствами ПРО, а также ВВС США, Великобритании и Иордании.

Несмотря на масштаб атаки, причиненный ею ущерб оказался незначительным, что дало основания говорить о том, что атака носила символический, а не реальный военный характер: несмотря на значительную удаленность от Израиля, Иран предпочел наносить удар со своей территории, а не воспользоваться помощью одного из своих прокси-союзников (например, Хезболлы), что дало время Израилю для отражения атаки.

Я не я

Иран активно использует союзников, таких как "Хезболла", хуситы или шиитские ополчения в Ираке, для атак на интересы США и их союзников. Это создает эффект "мощного ответа", но позволяет Ирану дистанцироваться от прямой ответственности.

Все это иранские лидеры всегда сопровождали громкими заявлениями о готовности к войне, что укрепляет их имидж внутри страны и в регионе. Однако на практике Иран избегал шагов, которые могли бы привести к прямой конфронтации с превосходящими силами США.

Исходя из этого можно сделать вывод, что иранский режим понимает асимметрию военной мощи с США и его союзников и стремился к выживанию режима, избегая прямой войны.

Что происходит сегодня

Основным триггером эскалации в 2025 году стала иранская ядерная программа. США и Израиль считают ее угрозой, тогда как Иран настаивает на мирном характере разработок. После начала операции Израиля 13 июня против ядерных объектов Ирана обе страны обменивались массированными ударами. Иран, кажется, старался продемонстрировать всю свою мощь, хотя на фоне атак Израиля иранские удары выглядели менее эффективно.

Иран запустил ракеты по Израилю. Фото: Getty Images

Вдобавок к этому Иран перед своими атаками громко заявлял о предстоящих ударах и вывешивал знамена мести. Как и ранее, действия Ирана носили в значительной степени символический характер. Иран стремился продемонстрировать решимость и сохранить лицо, но масштабы атак сокращались из-за потерь в военной инфраструктуре и, вероятно, желания избежать тотальной войны.

При этом важно отметить, что нынешний виток эскалации был весьма серьезным и втянул в прямой конфликт даже США, которые нанесли точечные авиаудары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз, Исфахан. Самой горячей точкой на данный момент стал широко разрекламированный удар мести Ирана по базам США, который на деле оказался чисто символическим.

Иран заранее дал знать американцам об атаке, что к слову отметил американский президент и даже потроллил иранцев, назвав атаку слабой.

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и очень эффективно противодействовали. Было выпущено 14 ракет — 13 было сбито, а 1 была "выпущена на свободу", поскольку она двигалась в безопасном направлении. Я рад сообщить, что НИ ОДИН американец не пострадал, и почти не был причинен вред. Самое главное, что они извлекли все это из своей "системы", и, надеюсь, дальнейшей НЕНАВИСТИ не будет", — написал он.

Трамп добавил, что будет призывать Израиль к возобновлению мира в регионе. Того же США ожидают от Ирана, поскольку "пар выпущен".

"Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно сообщил нам, что позволило избежать потерь и ранений. Возможно, Иран теперь может перейти к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое", – написал президент, а чуть позже выложил еще один пост, написав "Привет, мир! Настало время для мира!".

В Тегеране в это время праздновали "победу" на улицах. Иранская государственная пропаганда поспешила заявить, что ракетные пуски "достигли цели" и что удар мести за атаку США был официально реализован.

Еще спустя короткий промежуток времени президент США и вовсе анонсировал прекращение огня и мир между Ираном и Израилем. Дескать, прекращение огня начнется через шесть часов после того, как Иран и Израиль завершат свои "последние миссии", а после 12-часового прекращения огня война будет считаться оконченной.

Трамп даже успел поздравить стороны конфликта с миром:

"Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня. Официально Иран начнет прекращение огня, через 12 часов Израиль начнет прекращение огня, а на 24 часа весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны", — написал Трамп.

Хотя, вероятно, поторопился

Израиль официально подтвердил согласие на двустороннее прекращение огня и заявил, что страна достигла всех поставленных задач во время операции "Восходящий лев".

Однако в 10:30 по киевскому времени Израиль сообщил, что Иран нарушил перемирие. ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, летящие в сторону Израиля. В стране объявлена воздушная тревога.

В Израиле также сказали, что в связи с полным нарушением режима прекращения огня армия нанесет мощные ответные удары по Ирану." Я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные удары по Тегерану", — сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

В это же время в Иране, по данным СМИ, опровергают запуск ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия. Более того, местные медиа говорят, что Верховный совет национальной безопасности Ирана якобы объявил о решении одобрить режим прекращения огня с Израилем. Также отмечается, что иранские вооруженные силы дали "унижающий и образцовый ответ на жестокость врага".

Также в Иране заявили, что "победили" Израиль в войне.

"Наша победа заставила врага раскаяться и остановиться", — говорится в заявлении Совбеза страны.

При этом Трамп, по данным Reuters, в свою очередь все же подтвердил, что удары были. При этом якобы с обеих сторон. Он выразил недовольство обеими сторонами, но особенно Израилем.

Президент США также выразил мнение, что ядерный потенциал Ирана исчерпан и он "никогда не возобновит свою ядерную программу".

Что это было и чего ждать дальше?

Поспешно объявленный Трампом "мир" ошарашил всех, кто наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке. В связи с этим "Телеграф" решил обратиться к мнению экспертов, чтобы узнать, что они думают по этому поводу.

Что это было?

По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, которое он высказал в комментарии "Телеграфу", ситуация выглядит так, будто Израиль мог намеренно довести ситуацию до того, что Трамп вынужден был присоединиться.

"Чтобы сильно всё успешно было. Но недостаточно для того, чтобы завершить все. Конечно, сейчас все это будет отрицаться. Дескать, они все разрушили, все разбомбили и так далее. Но, конечно, это пропаганда, это не всюду правда. И иранцы не так глупы, чтобы держать все в одном месте", — говорит он.

А Трамп, предполагает эксперт, за удар американским оружием мог поставить условие Израилю.

"Дескать, мы ударим, мы уничтожим, вы сами этого не можете сделать. А вы объявите, что вы победили, а за это вы должны согласиться, что война заканчивается", — предположил эксперт.

Чего ждать дальше?

"Ну, понятно, что Иран ждут серьезные вопросы, внутренние. Как режим может ответить, это вообще не зависит ни от Израиля, ни от Америки…Но если режим устоит, а это вопрос, думаю, нескольких месяцев, то сделает вывод, что единственная гарантия того, чтобы тебя не бомбили — это ядерное оружие.Также это может закончиться тем, что режим может пойти на какую-то перестройку.

Израиль огласит победу. Все "разбомбили", всех "победили". Но для Нетаньяху также ситуация складывается не лучшим образом. К нему у израильского демократического общества также накопилось много вопросов. И эти вопросы, учитывая демократию, перед ним встанут быстрее. Ибо много жертв, много разрушений за эти 12 дней. Одно дело эти канализационные трубы, которые летают из этого Сектора Газа сбивать, а другое дело современную баллистическую ракету сбивать. Страна маленькая. Там куда не плюнь, то будут разрушения. Это вообще может привести к тому, что Нетаньяху в конце-концов и в тюрьму может попасть. У него несколько уголовных дел

Ну, а Трамп пытается сейчас преподнести все в шикарном виде. Дескать, вот видите 12 дней, 12 дней на войну, которую он кончил, якобы. Ну и все остались приблизительно при своем", — считает Голобуцкий.

Итоги

Народный депутат Украины Богдан Яременко пишет, что верит в "перемирие".

"Ну а чего же не верить? Особенно с учетом того факта, что международное право умерло, а участники конфликта десятки раз демонстрировали склонность действовать согласно ситуации, а не каких-либо договоров?

В общем, способность стран региона воевать к обеденной молитве и с перерывами на "пока деньги закончились" не может не удивлять", — пишет он.

Иран: по мнению, Яременко, данное государство проиграло эту войну "в чистую". Но режим выстоял и "залижет раны".

США: считает Яременко, после массы рискованных и не слишком успешных кампаний в регионе не хотят заморачиваться. Тем более что все это влияет на цены на нефть.

"Прощальная бомбардировка входов в подземный ядерный объект в Фордо Израилем свидетельствует, что полной убежденности (доказательств) в том, что "лучшие бомбы в мире" выполнили свою работу не существует", — отметил он.

Израиль: не имеет ресурсов продолжать все это единолично и не видит лучшей стратегии выхода, считает нардеп.

"Свои раны Израиль залечит гораздо быстрее и без утраты способности эффективно обороняться", — сказал он.

Россия: "Россия снова проиграла. И потому, что в течение нескольких месяцев не смогла сделать ничего для защиты двух основных союзников в регионе, и потому что впервые пришлось оправдываться перед Трампом за пьяный бред Димона", — отметил нардеп.

Журналист Вадим Денисенко пишет, что во всей этой истории сложилась почти идеальная патовая ситуация.

"Израиль хочет сменить режим в Иране, но не может; США теоретически могут снять режим аятолла, но не хотят. Иран не хочет и не может воевать, но хочет сохранить режим; Китай просто ожидает, но против большой войны; Россия одновременно хочет войны, которую не готова снабжать оружием и при этом главная цель Путина — не поссориться с Трампом", — резюмирует Денисенко.

Что это значит для Украины

"Что касается нашей войны, то на сегодняшний день мы, на первый взгляд, вернулись в ситуацию "минус две недели". Но здесь есть два важных новых фактора: раскол Европы в вопросах Изоаиль-Иран (менее важный) и новые рейтинги Трампа, которые наверняка все же пойдут вверх после перемирия по поводу России на Травма.

Быстрое окончание войны резко уменьшает угрозу того, что США не будут продавать нам оружие.

Отказ Трампа приехать на саммит НАТО – это во многом тот самый "трюк", что и с срочным отъездом из G-7. Трамп не хочет сейчас говорить об Украине и России и подвешивает Европу в главном вопросе – вопросе безопасности.

Я говорил и продолжаю считать: для нас сейчас важнейшими переговорами являются переговоры в треугольнике США – ЕС – Украина, где есть три вопроса: пошлины (вопрос подвешен на несколько месяцев), безопасность (вопрос пока даже не рассматривается) и вопрос нашего мира (вопрос переносится на после летнего наступления Путина).

Трамп очень хочет одновременно получить преференции от "предложений Дмитриева" и заставить ЕС согласиться на перенесение высокотехнологичных производств в США. И это будет главной темой кулуарных дискуссий лета и возможно реальных переговоров осени. От результативности этих переговоров будет зависеть вопрос мирных переговоров по Украине", — прогнозирует Денисенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Небензя разистерился на Совбезе ООН из-за ударов США по Ирану.