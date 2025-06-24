Трамп публично заматерился из-за Израиля и Ирана: что его вывело (видео)

Слова Трампа и Израиля об атаке на Иран не совпали

Президент США Дональд Трамп не сдержал эмоций во время разговора с корреспондентом по поводу ситуации Ирана с Израилем. Утром 24 июня он объявил "перемирие" между странами, которое Израиль поддержал, однако Иран все же атаковал страну.

Курьезное высказывание Трампа попало на видео. Заметим, что до этого в своей соцсети Truth Social он призвал Израиль не атаковать в ответ.

"Израиль и Иран не понимают, что, бл *ть (fuck — ред.) они творят", — сказал Трамп.

Его эмоциональному высказыванию предшествовало то, что после объявленного "перемирия" Иран атаковал Израиль. Хотя последняя страна поддержала прекращение огня. Однако после этого Иерусалим сказал, что Тегеран ожидают ответные удары.

Здесь президент США не сдержал эмоций и написал соответствующий пост в Truth Social. Он также говорил, что Иран якобы случайно атаковал Израиль и то, что атака произошла до объявления перемирия.

"Израиль, не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете — это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно!" – написал Трамп.

Впоследствии, общаясь с журналистами, он заверил, что Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран. Однако сам Иерусалим подтвердил, что нанес символические удары по территории Ирана в ответ на утреннюю атаку.

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