Россия отвлекает Европу от Украины: почему волны беженцев из Африки штурмуют границы

Россия укрепляется в Ливии, пока Европа борется с потоком беженцев

Италия и Греция забили тревогу из-за ситуации в Ливии. Поток мигрантов через Средиземное море резко возрос, а Москва в это время наращивает свое влияние в этой расколотой африканской стране.

Европейские союзники пока не спешат помогать двум южным странам ЕС справляться с кризисом. Об этом сообщает американское издание Politico.

За первые месяцы 2025 года количество нелегальных мигрантов из центральной части Средиземного моря выросло на 7% — и почти все они идут именно из Ливии. Для сравнения: на всех других маршрутах поток мигрантов наоборот упал на 20%.

Больше всего досталось Греции. На остров Крит с начала года прибыло около 9 тысяч беженцев – это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Большинство приплыло за последние несколько недель, как раз в разгар туристического сезона.

Беженцы из Ливии штурмуют Европу

В ответ Афины ввели жесткие меры: на три месяца приостановили рассмотрение заявок на приют для всех, кто приезжает из Северной Африки по морю. К ливийским берегам отправили два военных корабля.

Дипломатический провал в Бенгази

Попытка Европы договориться с ливийцами окончилась скандалом. На прошлой неделе делегацию ЕС во главе с еврокомиссаром по миграции просто выгнали из Бенгазы. Город контролирует генерал Халифа Хафтар – один из самых влиятельных военачальников восточной Ливии.

Халифа Хафтар и Сергей Шойгу

Официально европейцев обвинили в "нарушениях", но что именно имели в виду, не объяснили. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни назвал это "фарсом" и предупредил, что Ливия становится "чрезвычайной ситуацией для всей Европы".

Россия ищет новую базу

Больше всего Рим беспокоит рост российского влияния в Ливии. После потери военной базы в сирийском Тартусе Кремль активно ищет альтернативу в Средиземном море. И Ливия – идеальный вариант.

По данным итальянских СМИ, Россия планирует разместить ракетные системы на военной базе Себха на юге страны. Базу контролирует тот самый Хафтар, только что изгнавший европейских дипломатов.

Себха, Ливия

Кроме того, российские корабли регулярно заходят в ливийский порт Тобрук, где Москва может оборудовать полноценную военно-морскую базу. Это позволит ей проектировать силу на весь Средиземноморский регион.

Напомним, НАТО еще в 2020 году было "озабочено" действиями России в Ливии. Тогдашний Генсек Йенс Столтенберг говорил, что это "наше общее беспокойство". Речь шла о том, что союзники по НАТО волнуются из-за роста российского присутствия в регионе Средиземного моря.

Кто с кем дружит

Ливийский конфликт давно не является внутренним делом. Страна расколота между двумя правительствами: на западе сидит признанное ООН Правительство национального единства, на востоке правит парламент, подконтрольный Хафтару.

Турция и Италия поддерживают западное правительство. Россия, Египет и частично Франция – Хафтара с востока.

Кадры столкновений в Ливии, 2022 год

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Политолог объясняет расстановку сил

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в комментарии "Телеграфу" пояснил, что Италия и Турция действительно тесно координируют свои действия в Ливии, поддерживая признанное ООН переходное правительство. "А Макрон и Путин поддерживают генерала Хафтара. Кроме того, у Италии и Франции были серьезные конфликты интересов в Ливии. Мелони критиковала Францию за то, что она ревностно относилась к присутствию (итальянской нефтяной компании — Ред.) Eni на ливийском рынке, лоббируя интересы своей (французской компании — Ред.) Total", — объясняет эксперт.

Ильгар Велизаде

Союзники молчат

Несмотря на все предупреждения, крупные игроки пока не спешат вмешиваться. США сосредоточены на Тихом океане, Франция имеет свои проблемы в Африке после провалов в Мали и Нигере.

Самое показательное, что в последней декларации НАТО от июня Африка вообще не упоминается. Для Италии, традиционно считавшей Ливию сферой своего влияния, это настоящий удар.

Тем временем кризис только усугубляется. Эксперты предупреждают: если бездействовать сейчас, вскоре Европа может столкнуться с новой волной беженцев и усилением российских позиций в стратегически важном регионе.

К слову, ранее "Телеграф" писал, как мигранты с болгарками штурмовали границу Польши. В сети публиковали даже видеопрорыв. В Варшаве прекрасно понимали, что за этим стоят Россия и Беларусь, цель которых - ослабление Европы. Это была часть гибридной войны Путина .

Игорь Семиволос: "В Ливии дерутся за энергоресурсы"

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в комментарии "Телеграфу" сказал, что кризис в Ливии — проблема не новая. "Последствия этого кризиса — это нелегальная миграция. Огромная нелегальная миграция в Средиземноморье", — говорит эксперт.

По его словам, Италия и Греция фокусируются на Ливии потому, что оттуда идет главная угроза – потоки беженцев в Европу. "А как решить кризис в Ливии? Там гражданская война идет много лет, каждую сторону поддерживают разные страны", — говорит Семиволос.

Игорь Семиволос

Эксперт считает, что именно поражение России может в конце концов снять этот вопрос. "Пока Россия будет поддерживать генерала Хафтара, конфликт будет продолжаться", — добавляет он.

При этом между Италией и Францией существует собственный конфликт интересов : "Одна поддерживает итальянскую нефтяную компанию Eni, другая — французскую Total, и там идет жестокая битва за энергоресурсы. Они говорят о кризисе, а на самом деле еще и борются за влияние в Северной Африке".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Германия усиливает миграционную политику и возвращает постоянный контроль на своих границах. Такую инициативу приняли после упорных дебатов.