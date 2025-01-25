В Канаде сделали неутешительное заявление для украинских беженцев

В стране нашли приют около 300 тысяч наших граждан

Не все украинцы, приехавшие в Канаду как беженцы из-за войны, смогут получить разрешение на постоянное проживание в этой стране. Однако пока война продолжается, они смогут находиться в Канаде.

Об этом заявил министр иммиграции Канады Марк Миллер, передает "Укринформ". По его словам, предоставление такого разрешения "направило бы пораженческий месседж относительно войны в Украине".

"Многие украинцы хотят остаться. Учитывая войну, которая продолжается в Украине, существуют определенные геостратегические беспокойства, однако я не готов предоставить полноценное право на постоянное проживание всем 300 тысячам украинцев", — сказал Миллер.

В то же время министр иммиграции добавил, что некоторые украинцы "становятся канадцами" — в Канаде у них рождаются дети, они создают семьи с ее гражданами. Поэтому "следует проявить гуманность", отметил Миллер. По его словам, украинцы, желающие остаться в Канаде на постоянное проживание, могут подавать соответствующие заявки наравне со всеми остальными.

"Пока идет война — я не буду отсылать украинцев назад. Мы продолжаем разрешения на проживание и работу, так что нечего бояться", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что граждане Украины, которые после 24 февраля 2022 года оказались в Германии и получили статус беженцев, должны возвращаться домой, или искать работу.