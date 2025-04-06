Мигранты с болгарками штурмуют границу Польши: появилось видео прорыва
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В Варшаве понимают, кто за этим стоит
Ситуация на границе Польши и Беларуси обостряется. Мигранты, которые пытаются проникнуть на польскую территорию начали вести себя более агрессивно.
Об этом сообщает Polsat. По данным главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, нелегалы бросают в пограничников палки и камни, а также используют болгарки, чтобы разрезать заграждение.
По его словам, лишь в ночь с пятницы на субботу было зафиксировано около 300 попыток прорваться через границу. Он также добавил, что за этим стоят Россия и Беларусь, которые имеют цель ослабить Европу.
"Это означает, что операция с белорусской и российской стороны усиливается. Это не случайность, это не естественный путь миграции. Все это искусственно, все это направлено", — сказал министр.
Пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский в свою очередь показал видео из камер наблюдения, на котором видно, как нелегалы пытаются прорвать границу на одном из участков.
Как сообщалось ранее, Польша с прошлого года начала укреплять границу с Беларусью. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о строительстве новых фортификационных сооружений на границе.