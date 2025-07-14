Росія відволікає Європу від України: чому хвилі біженців з Африки штурмують кордони

Росія зміцнюється в Лівії, поки Європа борється з потоком біженців

Італія та Греція забили на сполох через ситуацію в Лівії. Потік мігрантів через Середземне море різко зріс, а Москва тим часом нарощує свій вплив у цій розколотій африканській країні.

Європейські союзники поки не поспішають допомагати двом південним країнам ЄС справлятися з кризою. Про це повідомляє американське видання Politico.

За перші місяці 2025 року кількість нелегальних мігрантів через центральну частину Середземного моря зросла на 7% — і майже всі вони йдуть саме з Лівії. Для порівняння: на всіх інших маршрутах потік мігрантів навпаки впав на 20%.

Найбільше дісталося Греції. На острів Крит з початку року прибуло близько 9 тисяч біженців — це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Більшість приплили за останні кілька тижнів, якраз у розпал туристичного сезону.

Біженці з Лівії штурмують Європу

У відповідь Афіни запровадили жорсткі заходи: на три місяці призупинили розгляд заявок на притулок для всіх, хто приїжджає з Північної Африки морем. До лівійських берегів відправили два військові кораблі.

Дипломатичний провал у Бенгазі

Спроба Європи домовитися з лівійцями закінчилася скандалом. Минулого тижня делегацію ЄС на чолі з єврокомісаром з питань міграції просто вигнали з Бенгази. Місто контролює генерал Халіфа Хафтар — один з найвпливовіших воєначальників східної Лівії.

Халіфа Хафтар та Сергій Шойгу

Офіційно європейців звинуватили у "порушеннях", але що саме мали на увазі — не пояснили. Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвав це "фарсом" і попередив, що Лівія стає "надзвичайною ситуацією для всієї Європи".

Росія шукає нову базу

Найбільше Рим турбує зростання російського впливу в Лівії. Після втрати військової бази в сирійському Тартусі Кремль активно шукає альтернативу в Середземному морі. І Лівія — ідеальний варіант.

За даними італійських ЗМІ, Росія планує розмістити ракетні системи на військовій базі Себха на півдні країни. Базу контролює той самий Хафтар, який щойно вигнав європейських дипломатів.

Себха, Лівія

Крім того, російські кораблі регулярно заходять до лівійського порту Тобрук, де Москва може обладнати повноцінну військово-морську базу. Це дасть їй можливість проєктувати силу на весь Середземноморський регіон.

Нагадаємо, НАТО ще у 2020 році було "стурбоване" діями Росії в Лівії. Тодішній Генсек Єнс Столтенберг казав, що це є "нашим спільним занепокоєнням". Мова йшла про те, що союзники по НАТО хвилюються через зростання російської присутності в регіоні Середземного моря.

Хто з ким дружить

Лівійський конфлікт давно перестав бути внутрішньою справою. Країна розколота між двома урядами: на заході сидить визнаний ООН Уряд національної єдності, на сході править парламент, підконтрольний Хафтару.

Туреччина та Італія підтримують західний уряд. Росія, Єгипет та частково Франція — Хафтара зі сходу.

Кадри зіткнень у Лівії, 2022 рік

Політолог пояснює розстановку сил

Азербайджанський політолог Ільгар Велізаде у коментарі "Телеграфу" пояснив, що Італія та Туреччина справді тісно координують свої дії в Лівії, підтримуючи визнаний ООН перехідний уряд. "А Макрон і Путін підтримують генерала Хафтара. Крім того, у Італії та Франції були серйозні конфлікти інтересів в Лівії. Мелоні критикувала Францію за те, що вона ревно ставилася до присутності (італійської нафтової компанії — Ред.) Eni на лівійському ринку, лобіюючи інтереси свого (французької компанії — Ред.) Total", — пояснює експерт.

Ільгар Велізаде

Союзники мовчать

Попри всі попередження, великі гравці поки не поспішають втручатися. США зосереджені на Тихому океані, Франція має власні проблеми в Африці після провалів у Малі та Нігері.

Найпоказовіше, що в останній декларації НАТО від червня Африка взагалі не згадується. Для Італії, яка традиційно вважала Лівію сферою свого впливу, це справжній удар.

Тим часом криза лише поглиблюється. Експерти попереджають: якщо не діяти зараз, незабаром Європа може зіткнутися з новою хвилею біженців та посиленням російських позицій у стратегічно важливому регіоні.

До слова, раніше "Телеграф" писав, як мігранти з болгарками штурмували кордон Польщі. В мережі публікували навіть відео прориву. У Варшаві чудово розуміли, що за цим стоять Росія та Білорусь, які мають на меті ослаблення Європи. Це була частина гібридної війни Путіна .

Ігор Семиволос: "В Лівії б'ються за енергоресурси"

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у коментарі "Телеграфу" сказав, що криза в Лівії — проблема не нова. "Наслідки цієї кризи — це нелегальна міграція. Величезна нелегальна міграція в Середземномор'ї", — каже експерт.

За його словами, Італія та Греція фокусуються на Лівії тому, що звідти йде головна загроза — потоки біженців до Європи. "А як вирішити кризу в Лівії? Там громадянська війна йде багато років, кожну сторону підтримують різні країни", — каже Семиволос.

Ігор Семиволос

Експерт вважає, що саме поразка Росії може врешті-решт зняти це питання. "Поки Росія підтримуватиме генерала Хафтара, конфлікт триватиме", — додає він.

При цьому між Італією та Францією існує власний конфлікт інтересів: "Одна підтримує італійську нафтову компанію Eni, інша — французьку Total, і там йде жорстока битва за енергоресурси. Вони говорять про кризу, а насправді ще й б'ються за вплив у Північній Африці".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Німеччина посилює міграційну політику і повертає постійний контроль на своїх кордонах. Таку ініціативу ухвалили після запеклих дебатів.