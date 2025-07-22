Трамп в ловушке: как война в Украине может разрушить его репутацию, как Афганистан уничтожил Байдена
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Эксперты предупреждают, что Трамп не сможет отвернуться от Украины без потери авторитета
Чем дольше длится война в Украине, тем острее становится дилемма для Дональда Трампа. Президент США, который обещал быстро прекратить конфликт и избегать новых войн, сейчас вынужден балансировать между ожиданиями базы своих сторонников, интересами союзников и угрозой геополитического унижения. На этом фоне всё чаще звучит параллель с войной в Афганистане — и тем, как она разрушила репутацию Джо Байдена.
Об этом пишет Bloomberg. Визуально конфликты не похожи: в Украине нет американских войск, нет двух десятилетий безрезультатной операции и нет эвакуации из Кабула. Но политическая логика сходна: Трамп унаследовал войну, которую не начинал, но теперь несёт полную ответственность за её ход. И именно он может оказаться крайним, если Украина понесёт серьёзные потери или падёт один из ключевых городов, например Харьков.
Бывший посол США в Украине Джон Хербст в разговоре с Bloomberg предупредил:
"Трамп уже полгода руководит политикой США, а война продолжается. И теперь она на нём. Он понимает, что если Путин победит во время его президентства, это будет большим поражением лично для него", — сказал Хербст.
Трамп пытается сохранить дистанцию и переложить ответственность на предшественников. На встрече с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте он прямо заявил:
"Это не моя война — это война Байдена. Я стараюсь вас из неё вытащить", — заявил президент США.
Однако факты говорят о другом. Именно администрация Трампа приостановила помощь Киеву, а затем — под давлением союзников и угрозы внутренней дестабилизации в Украине — объявила о новом пакете вооружений на миллиарды долларов. В Белом доме утверждают, что это часть стратегии давления на Кремль. По словам пресс-секретаря Анны Келли:
"Президент Трамп хочет остановить убийства, поэтому он продаёт американское оружие союзникам по НАТО и угрожает Путину тарифами и санкциями, если тот не согласится на перемирие", — заявила она.
В то же время внутри собственной партии Трамп сталкивается с противоположной критикой. Один из его ближайших союзников Стив Бэннон предупреждает: любое углубление участия США в войне может обернуться катастрофой для самого Трампа.
"Если Трамп начнёт продавать им наступательное оружие, способное бить по России, избежать того, что эта война станет его — будет невозможно. Медийщики, украинцы, русские, неоконсерваторы — все скажут, что это уже его война", — сказал Бэннон.
Предупреждения звучат не только с ультраправого крыла. Ещё до выборов 2024 года обозреватель Washington Post Марк Тиссен призвал республиканцев не блокировать помощь Украине, напоминая об опыте Афганистана:
"Республиканцы должны выбрать: либо поддержать Украину, либо быть виноватыми в падении Киева, как Байден — в падении Кабула", — писал он.
А в феврале 2025 года президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман предостерёг, что поспешное соглашение с Россией лишь дискредитирует Трампа как миротворца:
"Если вам казалось, что талибы на американских Хамви в Кабуле — это плохая картинка, то представьте российские колонны на танках Abrams в Харькове", — заявил Фроман.
В самой Украине последние недели отметились новыми ударами России — в частности, массированными атаками на Львов, Винницу и другие города. Пока Трамп думает над стратегией, Путин демонстрирует, что не остановится. Это создаёт дополнительное давление на США: либо усиливать поддержку Киева, либо рисковать политическим и моральным провалом, который Трамп вряд ли сможет переложить на других.
Каким было развитие событий в Афганистане
После терактов 11 сентября 2001 года США объявили о начале глобальной войны с терроризмом. Её первой целью стал Афганистан — государство, в котором, по данным американской разведки, базировалось руководство "Аль-Каиды", в частности её лидер Усама бен Ладен. Этот регион на тот момент контролировал радикальное исламистское движение Талибан, которое находилось у власти с 1996 года и предоставляло убежище террористам.
В октябре 2001 года США вместе с союзниками по НАТО начали военную операцию в Афганистане. Изначально она имела чётко обозначенную цель — уничтожить террористические группировки и свергнуть правительство Талибана. В течение нескольких месяцев союзники смогли вытеснить талибов из Кабула и установить контроль над ключевыми городами.
С годами война потеряла поддержку американской общественности. Затраты на военную кампанию превысили $2 трлн, погибло более 2 400 американских военных, десятки тысяч афганцев стали жертвами конфликта. Хотя США создали и поддерживали афганское правительство, то оказалось чрезвычайно зависимым от внешней помощи и не способным к самостоятельному управлению без постоянного военного присутствия.
В 2018 году администрация Дональда Трампа начала прямые переговоры с Талибаном без участия афганского правительства. Власть в Кабуле была исключена из процесса как не имеющая достаточной легитимности — это решение вызвало острую критику со стороны союзников.
29 февраля 2020 года в Дохе, Катар, было подписано мирное соглашение между администрацией Трампа и Талибаном. Документ предусматривал поэтапный вывод всех иностранных войск до 1 мая 2021 года в обмен на обязательство Талибана не допускать террористической деятельности на территории Афганистана. Фактически это было одностороннее соглашение, которое фиксировало намерение США прекратить военное присутствие независимо от состояния дел на местах.
В апреле 2021 года новоизбранный президент США Джо Байден объявил, что будет придерживаться условий вывода, но сместит конечную дату на 31 августа 2021 года — по соображениям безопасности и логистики. В публичных заявлениях он подчёркивал, что США достигли ключевой цели войны — уничтожения бен Ладена и ослабления "Аль-Каиды", и не должны больше тратить ресурсы на неопределённое "строительство нации".
В августе 2021 года, как только стало очевидно, что войска США покидают страну, Талибан начал масштабное наступление. За считанные недели он захватил все ключевые регионы, в частности Герат, Кандагар, Мазари-Шариф и Джелалабад. 15 августа без существенного сопротивления пал Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, правительство фактически прекратило существование.
Что стало с Афганистаном после выхода США
После захвата власти в августе 2021 года Талибан провозгласил восстановление "Исламского Эмирата Афганистан", отбросив все наработки, созданные за 20 лет западного присутствия. Была отменена демократическая конституция, распущен парламент и ликвидировано большинство государственных институтов, которые функционировали при поддержке США и международной коалиции. Вместо этого страна перешла к управлению на основе строгой версии шариатского права, подобной той, что действовала при правлении Талибана в 1996–2001 годах.
Новый режим быстро установил контроль над силовыми структурами, средствами массовой информации и образовательными учреждениями. Были введены жёсткие наказания: публичные казни, ампутации, избиения — всё это снова стало частью ежедневной жизни афганцев. Осуществлялось это как "средство восстановления справедливости", согласно заявлениям лидеров Талибана. Судебная система функционирует на основе религиозных декретов, без надлежащих процедур и права на защиту.
Выход США привёл к экономическому обвалу. До 2021 года международная помощь составляла до 75% бюджета Афганистана. С установлением режима Талибана большинство доноров прекратили финансирование. США заморозили примерно $7 млрд активов Центрального банка Афганистана, хранившихся в Федеральной резервной системе. Это ударило по платежеспособности государства, сделало невозможным стабилизацию валютного рынка и привело к масштабному финансовому кризису.
Экономика перешла в теневой сектор. Инфляция росла, цены на продукты питания удвоились, а доступ к элементарным товарам стал затруднённым. По оценкам ООН, уже в 2022 году более 90% афганцев оказались за чертой бедности, а средний доход семьи упал до нескольких долларов в день. Безработица охватила большинство населения, а особенно — женщин, которым фактически запретили работать.
После возвращения Талибана страна стремительно погрузилась в масштабную гуманитарную катастрофу. В 2023 году более 28 миллионов человек — почти две трети населения — нуждались в гуманитарной помощи. Причинами стали не только политическая дестабилизация и экономический кризис, но и природные катастрофы — засухи, наводнения, землетрясения.
Оказание помощи затруднено из-за международных санкций и отказа многих правительств сотрудничать с Талибаном. Даже гуманитарные организации часто сталкиваются с препятствиями, в частности из-за запрета женщинам работать в этих структурах. Во многих регионах медицинская помощь полностью отсутствует, а в больницах не хватает оборудования, лекарств и специалистов.
Один из первых шагов Талибана после возвращения к власти — ограничение участия женщин в общественной жизни. Девочкам запрещено учиться после шестого класса, университеты закрыты для женщин. Им также запрещено работать в большинстве сфер, включая медиа, госслужбу и международные НПО. В крупных городах введены новые требования относительно одежды, передвижения без сопровождения мужчины и ограничения доступа к общественным местам.
Эти меры фактически изолировали миллионы женщин от образования, труда, медицины, свободы передвижения. Афганистан стал единственной страной в мире, где образование для девочек остановлено на уровне средней школы.
Ждет ли такая же ситуация Украину?
Бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что пример Афганистана нельзя прямо применять к украинскому контексту. По его словам, в Афганистане речь шла о внутреннем конфликте, тогда как в Украине с самого начала имеем дело с внешней агрессией.
"Там была гражданская война, там не было внешнего вторжения", — отметил Ступак.
Он напомнил, что США вкладывали колоссальные ресурсы в Афганистан — по его словам, в пиковые годы до 70 миллиардов долларов ежегодно. Американцы пытались перестроить афганское общество: внедряли выборы, развивали права женщин и детей, создавали институты.
"Они вкладывали эти деньги, чтобы переформировать общество. Права женщин, права детей, гражданские права, выборы. Чтобы сделать Афганистан из отсталой страны — проевропейской", — пояснил аналитик.
Однако эта попытка провалилась. И, по мнению Ступака, ситуация в Украине принципиально иная — как по характеру государства, так и по сути конфликта.
"Украина полностью проевропейская, полностью светская. У женщин — те же права, что и у мужчин. У нас нет гражданской войны. Есть внешнее вторжение. Поэтому ситуации очень сильно отличаются", — подчеркнул он.
США могут отойти от Украины, но это удар по их репутации
В то же время Ступак признаёт, что в теории США могут изменить курс и отказаться от поддержки Украины. Особенно это возможно при администрации Дональда Трампа.
"К сожалению, такой вариант может быть. Они могут дистанцироваться. Сказать: это не наша проблема, это ваша. Мы вам помогать больше не будем", — отметил эксперт.
Однако, по его мнению, такой шаг будет иметь серьёзные последствия не только для Украины, но и для самих США. В частности, это ударит по репутации американского оружия, которое в течение первых лет войны показало себя как эффективное и востребованное.
"Все те достижения, которые были за первые три года войны, — когда американское оружие было востребованным, его хотели купить — могут нивелироваться. Сейчас европейцы ставят это под сомнение. Говорят: 'Ага, такой надёжный союзник, что может нас бросить. Надо вкладываться в своё'", — заметил Ступак.
Без США — проблемно. Европа не сможет заменить их быстро
Если США действительно отступят, то компенсировать их помощь немедленно не удастся. По словам Ступака, в краткосрочной перспективе европейцы просто не способны оперативно предоставить всё необходимое — в частности, системы ПВО, ракеты, комплектующие к уже предоставленной технике.
"Мы не можем, к сожалению, заменить помощь американцев. И европейцы не могут это просто делать", — пояснил он.
Он подчеркнул, что на запуск европейского производства под украинские нужды уйдут годы. И поделился личным опытом — как долго длится запуск даже одной производственной линии: сначала поиск участка, оборудования, подрядчиков, а затем строительство и настройка.
"Год искали, кто это может сделать. Искали участок, крупное предприятие, оборудование. Кто может сделать: эта фирма — вот эту линию, та — другую. И нам говорили: в лучшем случае — если вообще без проблем — год на строительство. Потом ещё пусконаладочные работы. В итоге — от двух лет, если сегодня начинать", — сказал Ступак.
После войны Украина всё равно будет ориентироваться на европейское оружие
Несмотря на сложности в краткосрочной перспективе, Ступак убеждён: после завершения войны Украина будет закупать европейское вооружение в течение десятилетий — и это естественное направление.
"Мы будем покупать — французские самолёты, немецкие танки, ПВО. Европейское — оно ближе к нам. И нам оно будет нужно и после войны", — подытожил аналитик.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пока Европа готовится к масштабной модернизации вооружённых сил, Бельгия — страна в самом центре НАТО и ЕС — пересматривает свою оборонную стратегию. Отправной точкой для перемен стали уроки войны в Украине. Какие выводы делают в Брюсселе из украинского сопротивления, когда ждать бельгийские F-16 в небе Украины и как может выглядеть возможная агрессия России против Запада?