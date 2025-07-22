Трамп в ловушке: как война в Украине может разрушить его репутацию, как Афганистан уничтожил Байдена

Эксперты предупреждают, что Трамп не сможет отвернуться от Украины без потери авторитета

Чем дольше длится война в Украине, тем острее становится дилемма для Дональда Трампа. Президент США, который обещал быстро прекратить конфликт и избегать новых войн, сейчас вынужден балансировать между ожиданиями базы своих сторонников, интересами союзников и угрозой геополитического унижения. На этом фоне всё чаще звучит параллель с войной в Афганистане — и тем, как она разрушила репутацию Джо Байдена.

Об этом пишет Bloomberg. Визуально конфликты не похожи: в Украине нет американских войск, нет двух десятилетий безрезультатной операции и нет эвакуации из Кабула. Но политическая логика сходна: Трамп унаследовал войну, которую не начинал, но теперь несёт полную ответственность за её ход. И именно он может оказаться крайним, если Украина понесёт серьёзные потери или падёт один из ключевых городов, например Харьков.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в разговоре с Bloomberg предупредил:

"Трамп уже полгода руководит политикой США, а война продолжается. И теперь она на нём. Он понимает, что если Путин победит во время его президентства, это будет большим поражением лично для него", — сказал Хербст.

Трамп пытается сохранить дистанцию и переложить ответственность на предшественников. На встрече с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте он прямо заявил:

"Это не моя война — это война Байдена. Я стараюсь вас из неё вытащить", — заявил президент США.

Однако факты говорят о другом. Именно администрация Трампа приостановила помощь Киеву, а затем — под давлением союзников и угрозы внутренней дестабилизации в Украине — объявила о новом пакете вооружений на миллиарды долларов. В Белом доме утверждают, что это часть стратегии давления на Кремль. По словам пресс-секретаря Анны Келли:

"Президент Трамп хочет остановить убийства, поэтому он продаёт американское оружие союзникам по НАТО и угрожает Путину тарифами и санкциями, если тот не согласится на перемирие", — заявила она.

В то же время внутри собственной партии Трамп сталкивается с противоположной критикой. Один из его ближайших союзников Стив Бэннон предупреждает: любое углубление участия США в войне может обернуться катастрофой для самого Трампа.

Стив Бэннон

"Если Трамп начнёт продавать им наступательное оружие, способное бить по России, избежать того, что эта война станет его — будет невозможно. Медийщики, украинцы, русские, неоконсерваторы — все скажут, что это уже его война", — сказал Бэннон.

Предупреждения звучат не только с ультраправого крыла. Ещё до выборов 2024 года обозреватель Washington Post Марк Тиссен призвал республиканцев не блокировать помощь Украине, напоминая об опыте Афганистана:

"Республиканцы должны выбрать: либо поддержать Украину, либо быть виноватыми в падении Киева, как Байден — в падении Кабула", — писал он.

А в феврале 2025 года президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман предостерёг, что поспешное соглашение с Россией лишь дискредитирует Трампа как миротворца:

"Если вам казалось, что талибы на американских Хамви в Кабуле — это плохая картинка, то представьте российские колонны на танках Abrams в Харькове", — заявил Фроман.

В самой Украине последние недели отметились новыми ударами России — в частности, массированными атаками на Львов, Винницу и другие города. Пока Трамп думает над стратегией, Путин демонстрирует, что не остановится. Это создаёт дополнительное давление на США: либо усиливать поддержку Киева, либо рисковать политическим и моральным провалом, который Трамп вряд ли сможет переложить на других.

Каким было развитие событий в Афганистане

После терактов 11 сентября 2001 года США объявили о начале глобальной войны с терроризмом. Её первой целью стал Афганистан — государство, в котором, по данным американской разведки, базировалось руководство "Аль-Каиды", в частности её лидер Усама бен Ладен. Этот регион на тот момент контролировал радикальное исламистское движение Талибан, которое находилось у власти с 1996 года и предоставляло убежище террористам.

В октябре 2001 года США вместе с союзниками по НАТО начали военную операцию в Афганистане. Изначально она имела чётко обозначенную цель — уничтожить террористические группировки и свергнуть правительство Талибана. В течение нескольких месяцев союзники смогли вытеснить талибов из Кабула и установить контроль над ключевыми городами.

С годами война потеряла поддержку американской общественности. Затраты на военную кампанию превысили $2 трлн, погибло более 2 400 американских военных, десятки тысяч афганцев стали жертвами конфликта. Хотя США создали и поддерживали афганское правительство, то оказалось чрезвычайно зависимым от внешней помощи и не способным к самостоятельному управлению без постоянного военного присутствия.

В 2018 году администрация Дональда Трампа начала прямые переговоры с Талибаном без участия афганского правительства. Власть в Кабуле была исключена из процесса как не имеющая достаточной легитимности — это решение вызвало острую критику со стороны союзников.

29 февраля 2020 года в Дохе, Катар, было подписано мирное соглашение между администрацией Трампа и Талибаном. Документ предусматривал поэтапный вывод всех иностранных войск до 1 мая 2021 года в обмен на обязательство Талибана не допускать террористической деятельности на территории Афганистана. Фактически это было одностороннее соглашение, которое фиксировало намерение США прекратить военное присутствие независимо от состояния дел на местах.

Подписание Дохийского соглашение

В апреле 2021 года новоизбранный президент США Джо Байден объявил, что будет придерживаться условий вывода, но сместит конечную дату на 31 августа 2021 года — по соображениям безопасности и логистики. В публичных заявлениях он подчёркивал, что США достигли ключевой цели войны — уничтожения бен Ладена и ослабления "Аль-Каиды", и не должны больше тратить ресурсы на неопределённое "строительство нации".

В августе 2021 года, как только стало очевидно, что войска США покидают страну, Талибан начал масштабное наступление. За считанные недели он захватил все ключевые регионы, в частности Герат, Кандагар, Мазари-Шариф и Джелалабад. 15 августа без существенного сопротивления пал Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, правительство фактически прекратило существование.

Что стало с Афганистаном после выхода США

После захвата власти в августе 2021 года Талибан провозгласил восстановление "Исламского Эмирата Афганистан", отбросив все наработки, созданные за 20 лет западного присутствия. Была отменена демократическая конституция, распущен парламент и ликвидировано большинство государственных институтов, которые функционировали при поддержке США и международной коалиции. Вместо этого страна перешла к управлению на основе строгой версии шариатского права, подобной той, что действовала при правлении Талибана в 1996–2001 годах.

Новый режим быстро установил контроль над силовыми структурами, средствами массовой информации и образовательными учреждениями. Были введены жёсткие наказания: публичные казни, ампутации, избиения — всё это снова стало частью ежедневной жизни афганцев. Осуществлялось это как "средство восстановления справедливости", согласно заявлениям лидеров Талибана. Судебная система функционирует на основе религиозных декретов, без надлежащих процедур и права на защиту.

Выход США привёл к экономическому обвалу. До 2021 года международная помощь составляла до 75% бюджета Афганистана. С установлением режима Талибана большинство доноров прекратили финансирование. США заморозили примерно $7 млрд активов Центрального банка Афганистана, хранившихся в Федеральной резервной системе. Это ударило по платежеспособности государства, сделало невозможным стабилизацию валютного рынка и привело к масштабному финансовому кризису.

Экономика перешла в теневой сектор. Инфляция росла, цены на продукты питания удвоились, а доступ к элементарным товарам стал затруднённым. По оценкам ООН, уже в 2022 году более 90% афганцев оказались за чертой бедности, а средний доход семьи упал до нескольких долларов в день. Безработица охватила большинство населения, а особенно — женщин, которым фактически запретили работать.

После возвращения Талибана страна стремительно погрузилась в масштабную гуманитарную катастрофу. В 2023 году более 28 миллионов человек — почти две трети населения — нуждались в гуманитарной помощи. Причинами стали не только политическая дестабилизация и экономический кризис, но и природные катастрофы — засухи, наводнения, землетрясения.

Оказание помощи затруднено из-за международных санкций и отказа многих правительств сотрудничать с Талибаном. Даже гуманитарные организации часто сталкиваются с препятствиями, в частности из-за запрета женщинам работать в этих структурах. Во многих регионах медицинская помощь полностью отсутствует, а в больницах не хватает оборудования, лекарств и специалистов.

Один из первых шагов Талибана после возвращения к власти — ограничение участия женщин в общественной жизни. Девочкам запрещено учиться после шестого класса, университеты закрыты для женщин. Им также запрещено работать в большинстве сфер, включая медиа, госслужбу и международные НПО. В крупных городах введены новые требования относительно одежды, передвижения без сопровождения мужчины и ограничения доступа к общественным местам.

Женщины в Афганистане. Фото: Reuters

Эти меры фактически изолировали миллионы женщин от образования, труда, медицины, свободы передвижения. Афганистан стал единственной страной в мире, где образование для девочек остановлено на уровне средней школы.

Ждет ли такая же ситуация Украину?

Бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что пример Афганистана нельзя прямо применять к украинскому контексту. По его словам, в Афганистане речь шла о внутреннем конфликте, тогда как в Украине с самого начала имеем дело с внешней агрессией.

"Там была гражданская война, там не было внешнего вторжения", — отметил Ступак.

Он напомнил, что США вкладывали колоссальные ресурсы в Афганистан — по его словам, в пиковые годы до 70 миллиардов долларов ежегодно. Американцы пытались перестроить афганское общество: внедряли выборы, развивали права женщин и детей, создавали институты.

Иван Ступак

"Они вкладывали эти деньги, чтобы переформировать общество. Права женщин, права детей, гражданские права, выборы. Чтобы сделать Афганистан из отсталой страны — проевропейской", — пояснил аналитик.

Однако эта попытка провалилась. И, по мнению Ступака, ситуация в Украине принципиально иная — как по характеру государства, так и по сути конфликта.

"Украина полностью проевропейская, полностью светская. У женщин — те же права, что и у мужчин. У нас нет гражданской войны. Есть внешнее вторжение. Поэтому ситуации очень сильно отличаются", — подчеркнул он.

США могут отойти от Украины, но это удар по их репутации

В то же время Ступак признаёт, что в теории США могут изменить курс и отказаться от поддержки Украины. Особенно это возможно при администрации Дональда Трампа.

"К сожалению, такой вариант может быть. Они могут дистанцироваться. Сказать: это не наша проблема, это ваша. Мы вам помогать больше не будем", — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, такой шаг будет иметь серьёзные последствия не только для Украины, но и для самих США. В частности, это ударит по репутации американского оружия, которое в течение первых лет войны показало себя как эффективное и востребованное.

"Все те достижения, которые были за первые три года войны, — когда американское оружие было востребованным, его хотели купить — могут нивелироваться. Сейчас европейцы ставят это под сомнение. Говорят: 'Ага, такой надёжный союзник, что может нас бросить. Надо вкладываться в своё'", — заметил Ступак.

Без США — проблемно. Европа не сможет заменить их быстро

Если США действительно отступят, то компенсировать их помощь немедленно не удастся. По словам Ступака, в краткосрочной перспективе европейцы просто не способны оперативно предоставить всё необходимое — в частности, системы ПВО, ракеты, комплектующие к уже предоставленной технике.

"Мы не можем, к сожалению, заменить помощь американцев. И европейцы не могут это просто делать", — пояснил он.

Он подчеркнул, что на запуск европейского производства под украинские нужды уйдут годы. И поделился личным опытом — как долго длится запуск даже одной производственной линии: сначала поиск участка, оборудования, подрядчиков, а затем строительство и настройка.

"Год искали, кто это может сделать. Искали участок, крупное предприятие, оборудование. Кто может сделать: эта фирма — вот эту линию, та — другую. И нам говорили: в лучшем случае — если вообще без проблем — год на строительство. Потом ещё пусконаладочные работы. В итоге — от двух лет, если сегодня начинать", — сказал Ступак.

После войны Украина всё равно будет ориентироваться на европейское оружие

Несмотря на сложности в краткосрочной перспективе, Ступак убеждён: после завершения войны Украина будет закупать европейское вооружение в течение десятилетий — и это естественное направление.

"Мы будем покупать — французские самолёты, немецкие танки, ПВО. Европейское — оно ближе к нам. И нам оно будет нужно и после войны", — подытожил аналитик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пока Европа готовится к масштабной модернизации вооружённых сил, Бельгия — страна в самом центре НАТО и ЕС — пересматривает свою оборонную стратегию. Отправной точкой для перемен стали уроки войны в Украине. Какие выводы делают в Брюсселе из украинского сопротивления, когда ждать бельгийские F-16 в небе Украины и как может выглядеть возможная агрессия России против Запада?