О чем Путин хочет поговорить с Трампом: Климкин объяснил, на что рассчитывает Кремль

Россия может получить определенные обещания

Расчет Владимира Путина на то, что президент США Дональд Трамп расколет Запад не подтвердился. Теперь он будет добиваться встречи с главой Белого дома, чтобы найти способ сохранить свой режим и, возможно, "разделить мир на троих".

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Лига". По его мнению, Путин возможно захочет сыграть на том, что Трамп захочет поделить зоны влияния, и подключит к этому Си Цзиньпина. Но лидер КНР в этом случае явно захочет "протолкнуть что-то свое", а потому вряд ли будет играть в игру Путина.

Климкин уверен, что Трамп скорее всего не захочет появляться на одном мероприятии вместе с Путиным и Си одновременно, так как у многих сильных игроков это вызовет напряжение. Хотя такая трёхсторонняя встреча все же не исключена.

"Путин прекрасно понимает, что у него время не безгранично. И с точки зрения экономики он будет пытаться достичь какого-либо геополитического результата, так как это для него ключевая история — чтобы его режим не трогали. И об этом он будет говорить с Трампом", — сказал он.

Дипломат отметил, что Путин понимает, что может получить от США какие-то обещания. Но сработают ли они, будет зависеть от общественно-политического настроения на Западе и за его пределами.

Поэтому "поделить мир" между США, Россией и Китаем не получится, однако такие попытки будут, считает Климкин.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны Бельгии Тео Франкен ранее говорил, что Россия может напасть на НАТО разве что гибридно. Полноценная агрессия будет для нее явным поражением.