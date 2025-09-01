Раскрыта вероятная причина расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В отношениях пары был период, когда они расстались на несколько месяцев

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе почти 25 лет, из них 14 лет в браке. Однако в их отношениях был момент, когда они расстались на несколько месяцев — это было весной 2007 года. В сети есть несколько версий, почему случился разрыв известной и публичной пары. Однако недавно королевский дворецкий рассказал, почему они могли расстаться на самом деле и как вел себя принц после расставания с возлюбленной.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году, а в 2011 году поженились. Однако в отношениях пары, к которой было приковано внимание СМИ, случился разлад после после окончания Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Весной 2007 года они на несколько месяцев расстались.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2011 году. Фото: Getty Images

Как рассказал дворецкий Грант Харролд, который служил в королевской семье с 1997 по 2011 год, принц Уильям после расставания с Кейт был сам не свой. Он стал тихим и замкнутым, вероятно, тяжело переживая разрыв с Кейт.

В интервью изданию InStyle Грант Харролд, который написал книгу о своей работе дворецким в королевской семье, поделился мнением, почему Уильям и Кейт расстались. По его словам, причина скорее всего была в излишнем внимании прессы, из-за чего Кейт Миддлтон чувствовала себя плохо.

Кейт переживала не лучшие времена, и я подумал, не было ли это попыткой дать ей передышку. Это всего лишь моё мнение. У меня не было никакой информации. Поэтому, когда они снова сошлись, я помню, подумал: "Может быть, они на самом деле не расстались, просто немного побыли порознь из-за прессы" дворецкий Грант Харролд

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в браке уже 14 лет. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что принц Уильям и Кейт Миддлтон возобновили отношения летом 2007 года. А уже в 2010 году он сделал ей предложение, и в 2011-м они поженились. Как потом рассказывали влюбленные, этот короткий разрыв только укрепил их отношения.

