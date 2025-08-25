Кейт Миддлтон кардинально изменила внешность: как она теперь выглядит (фото)

Принцесса Уэльская удивила переменами во внешности

Кейт Миддлтон — жена принца Уильяма, который является первым претендентом на британский престол. В 2024 году принцесса Уэльская проходила курсы химиотерапии в связи с обнаружением у нее онкозаболевания. Теперь же Кейт попала в объектив папарацци в новом имидже.

Как оказалось, Кейт Миддлтон теперь блондинка. Принцесса Уэльская была сняла в авто и на снимках видно, что ее привычный каштановый оттенок волос сменился на светлые пряди. Однако из-за игры света и тени рассмотреть детально новую прическу Кэтрин пока невозможно. Вероятно вскоре она появится с новым цветом волос на публике и тогда все увидят такие перемены во внешности принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон все привыкли видеть с каштановыми волосами. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что фото Кейт Миддлтон в образе блондинки сделали 24 августа 2025 года. В это время она вместе с мужем принцем Уильямом и тремя детьми возвращались из церкви Крати-Кирк после посещения церковной службы в Крати, Абердиншир.

Как известно, у королевской британской семьи есть специальные протоколы, по которым они подбирают наряды, аксессуары и макияж. Пока неизвестно, с чем связаны такие резкие перемены во внешности Кейт Миддлтон и отходит от консервативных протоколов. Однако уже можно сказать, что новый цвет волос ей очень идет.

Кейт Миддлтон кардинально сменила цвет волос. Фото: Getty Images

