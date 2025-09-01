Розкрито ймовірну причину розставання Кейт Міддлтон і принца Вільяма

У відносинах пари був період, коли вони розлучилися на кілька місяців

Принц Вільям та Кейт Міддлтон разом майже 25 років, з них 14 років у шлюбі. Однак у їхніх стосунках був момент, коли вони розлучилися на кілька місяців – це було навесні 2007 року. У мережі є кілька версій, чому стався розрив відомої та публічної пари. Однак нещодавно королівський дворецький розповів, чому вони могли розійтися насправді і як поводився принц після розриву з коханою.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися в 2001 році, а в 2011 одружилися. Однак у відносинах пари, до якої було прикуто увагу ЗМІ, стався розлад після закінчення Університету Сент-Ендрюс у Шотландії. Весною 2007 року вони на кілька місяців розлучилися.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у 2011 році. Фото: Getty Images

Як розповів дворецький Грант Харролд, який служив у королівській родині з 1997 по 2011 рік, принц Вільям після розриву з Кейт був сам не свій. Він став тихим і замкнутим, мабуть, важко переживаючи розрив із Кейт.

В інтерв’ю виданню InStyle Грант Харролд, який написав книгу про свою роботу дворецьким у королівській родині, поділився думкою, чому Вільям та Кейт розірвали стосунки. За його словами, причина швидше за все була у зайвій увазі преси, через що Кейт Міддлтон почувала себе погано.

Кейт переживала не найкращі часи, і я подумав, чи це не було спробою дати їй перепочинок. Це лише моя думка. У мене не було жодної інформації. Тому, коли вони знову зійшлися, я пам’ятаю, подумав: "Можливо, вони насправді не розлучилися, просто трохи побули порізно через пресу" дворецький Грант Харролд

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у шлюбі вже 14 років. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що принц Вільям і Кейт Міддлтон відновили стосунки влітку 2007 року. А вже у 2010 році він зробив їй пропозицію, і 2011-го вони одружилися. Як потім розповідали закохані, цей короткий розрив лише зміцнив їхні стосунки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кейт Міддлтон кардинально змінила зовнішність. Дізнайтеся, як вона тепер виглядає.