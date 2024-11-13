У Кейт Миддлтон неожиданно нашелся двойник: как выглядит "копия" принцессы

В сети нашли двойника принцессы Уэльской

Вокруг принцессы Уэльской не утихают сплетни и теории заговоров. Так, недавно появилась теория о том, что королевская особа не болела онкологией и разыграла "карту сочувствия". А теперь заговорили о неожиданном двойнике Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон привлекла к себе внимание всего мира еще когда только начала встречаться с королевским наследником принцем Уильямом. А когда пара поженилась, за их семейной жизнью начал наблюдать весь мир. Так что не удивительно, что вокруг персоны Кэтрин столько слухов и домыслов. А поклонники принцессы Уэльской видят ее двойников в совершенно разных женщинах.

Кейт Миддлтон. Фото: Getty Images

Так, недавно "копией" Кейт Миддлтон окрестили женщину по имени Джилл Картер. Как оказалось, он жена известного комика и телеведущего Ли Фрэнсиса, который выступает публично под сценическим именем Кит Лемон.

Мужчина опубликовал в сети фото со своей женой Джилл Картер и тут же вызвал волну комментариев о том, что женщина очень похожа на Кейт Миддлтон. И вправду, если посмотреть на фото, то некую схожесть можно заметить, особенно овал лица и каштановые локоны. Однако на этом все и заканчивается.

Что касается личности Джилл Картер, то известно, что она работает косметологом. В 2002 году она вышла замуж за Ли Фрэнсиса. Их свадебное торжество проходило в замке Аллертон в Северном Йоркшире. Также известно, что в браке у пары родились две дочери — Матильда и Долли.

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