Оба рыжеволосые: как сейчас выглядят повзрослевшие дети принца Гарри и Меган Маркл (фото)

Семья британского принца отстранилась от королевской семьи и уже несколько лет живет в США

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году, а их свадьба стала настоящей сенсацией в британском обществе. Спустя время, в 2020 году пара обескуражила общественность заявлением — они отошли от дел королевской семьи и покинули Великобританию. Теперь супруги живут в США и воспитывают двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях принца Гарри и Меган Маркл и как они сейчас выглядят.

Принц Гарри и Меган Маркл отошли от дел королевской семьи в 2020 году. Фото: Getty Images

Тайная жизнь королевских детей

О своем решении отказаться от королевских обязанностей, а заодно и привилегий, принц Гарри и Меган Маркл объявили в январе 2020 года. Официальный выход из королевской семьи состоялся 31 марта 2020 года. С того времени пара не живет в Великобритании — сначала они поселились в Канаде, а позже перебрались в США. Теперь принц и его жена с детьми живут в Монтесито, штат Калифорния.

Гарри и Меган трепетно берегут свою частную жизнь, а также жизнь своих маленьких детей от внимания прессы. У принца, к слову, с самого детства вражеское отношение к папарацци, так как он считает, что именно они виноваты в гибели его матери принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл уже более 5 лет живут в США. Фото: Getty Images

Известно, что сын Арчи в браке Гарри и Меган родился 6 мая 2019 года, (ему сейчас 6 лет), а дочь Лилибет — 4 июня 2021 года (ей 4 года). Обое детей имеют королевские титулы с 2022 года, после восхождения на трон короля Чарльза III.

В сети есть несколько официальных семейных фото с детьми принца Гарри и Меган Маркл, которые были опубликованы королевским дворцом. А есть и редкие кадры, которые показывала в соцсетях жена принца.

Официальное фото семьи принца Гарри. Фото: Королевский дворец

А недавно Меган Маркл поделилась милыми снимками с Арчи и Лилибет, на которых показала, как они участвуют в съемках ее шоу "With Love, Meghan" для Netflix. Стоит отметить, что дети просто были с мамой на съемочной площадке, однако они останутся за кадром в шоу.

Дети принца Гарри и Меган Маркл

На снимках Меган не стала показывать лиц детей, они сняты со спины, чтобы избежать излишнего внимания прессы и пользователей сети. Однако даже на этих снимках можно заметить, что малыши похожи на принца Гарри — волосами так точно, ведь они оба рыжеволосые.

Лилибет и Арчи - дети принца Гарри и Меган Маркл

Ранее "Телеграф" рассказывал, что раскрыта вероятная причина расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Пара рассталась на несколько месяцев в 2007 году.