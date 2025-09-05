Обидвоє рудоволосі: як зараз виглядають подорослішалі діти принца Гаррі і Меган Маркл (фото)

Сім’я британського принца відсторонилася від королівської сім’ї і вже кілька років живе у США

Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися у 2018 році, а їхнє весілля стало справжньою сенсацією у британському суспільстві. Через деякий час у 2020 році пара збентежила громадськість заявою — вони відійшли від справ королівської родини і покинули Великобританію. Тепер подружжя живе в США і виховує двох дітей — сина Арчі та доньку Лілібет.

"Телеграф" розповість, що відомо про дітей принца Гаррі та Меган Маркл і як вони зараз виглядають.

Принц Гаррі і Меган Маркл відійшли від справ королівської родини у 2020 році. Фото: Getty Images

Таємне життя королівських дітей

Про своє рішення відмовитися від королівських обов’язків, а заразом і привілеїв, принц Гаррі та Меган Маркл оголосили у січні 2020 року. Офіційний вихід із королівської родини відбувся 31 березня 2020 року. З того часу пара не живе у Великій Британії — спочатку вони оселилися в Канаді, а пізніше перебралися до США. Тепер принц та його дружина з дітьми живуть у Монтесіто, штат Каліфорнія.

Гаррі та Меган трепетно бережуть своє приватне життя, а також життя своїх маленьких дітей від уваги преси. У принца, до речі, змалку вороже ставлення до папараці, оскільки він вважає, що саме вони винні в загибелі його матері принцеси Діани.

Принц Гаррі та Меган Маркл вже понад 5 років живуть у США. Фото: Getty Images

Відомо, що син Арчі у шлюбі Гаррі та Меган народився 6 травня 2019 року (йому зараз 6 років), а дочка Лілібет – 4 червня 2021 року (їй 4 роки). Обоє дітей мають королівські титули з 2022 року, після сходження на трон короля Чарльза ІІІ.

У мережі є кілька офіційних сімейних фото з дітьми принца Гаррі та Меган Маркл, які були опубліковані королівським палацом. А є й рідкісні кадри, які показувала у соцмережах дружина принца.

Офіційне фото сім’ї принца Гаррі. Фото: Королівський палац

А нещодавно Меган Маркл поділилася милими знімками з Арчі та Лілібет, на яких показала, як вони беруть участь у зйомках її шоу "With Love, Meghan" для Netflix. Варто зазначити, що діти просто були з мамою на знімальному майданчику, проте вони залишаться за кадром у шоу.

Діти принца Гаррі та Меган Маркл

На знімках Меган не стала показувати обличчя дітей, вони зняті зі спини, щоб уникнути зайвої уваги преси та користувачів мережі. Однак навіть на цих знімках можна помітити, що малюки схожі на принца Гаррі — волоссям так точно, адже вони обидва рудоволосі.

Лілібет та Арчі — діти принца Гаррі та Меган Маркл

