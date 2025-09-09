Тайна убийства Тупака раскрыта? Что известно о громком деле и о причастности к нему Пи Дидди

К убийству рэпера может быть причастен Пи Дидди

Американский исполнитель Тупак Шакур — считается одним из самых влиятельных и успешных рэперов всех времен. Его убийство в 1996 году до сих пор остается полностью не раскрытым, а разбирательства и суды в этом деле продолжаются даже спустя почти 30 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно об обстоятельствах убийства Тупака Шакура и как в этом может быть замешан еще один рэпер Пи Дидди.

Тупак Шакур был расстрелян 7 сентября 1996 года. Фото: Getty Images

Убийство Тупака Шакура — что известно

Убийство 25-летнего американского рэпера Тупака Шакура остается не донца разгаданной загадкой, а некоторые участники это дела уже умерли. Известно, что исполнитель был расстрелян вечером 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе, но умер спустя шесть дней в больнице от дыхательной недостаточности и остановки сердца, вызванных пулевыми ранениями.

Расследование убийства рэпера еще не закрыто. Фото: Getty Images

Следствие предполагало, что конфликт, который привел к убийству, начался с драки в отеле MGM Grand после боксерского матча Майка Тайсона. Тогда Тупак и глава его лейбла Шуг Найт подрались с парнем из банды Crips по имени Орландо Андерсон.

Тупак Шакур умер, когда ему было всего 25 лет. Фото: Getty Images

Драку разняли, рэпер и его друг из лейбла сели в машину и уехали из отеля. Когда они остановились на светофоре, из проезжающего мимо белого Cadillac в них открыли огонь. В результате Тупак получил четыре пулевых ранения, а Шуг Найт был косвенно ранен без серьезных последствий. В полиции считали, что причиной расстрела Шакура стала месть, так Андерсон из драки в отеле был племянником главаря банды Crips по имени Кефф Д.

Подозреваемый в убистве Шакура главарь банды Crips Кефф Д. Фото: Getty Images

К слову, в 2023 году полиция арестовала Кефф Д по обвинению в организации убийства Тупака. Однако он полностью отрицает свою вину. Суд по его обвинению назначен на февраль 2026 года.

Причастность Пи Дидди к убийству Тупака

В сентябре 2025 года в западных СМИ начали обсуждать причастность рэпера Пи Дидди к убийству Тупака Шакура. Издание USA Today, со ссылкой на показания предполагаемого киллера Кефф Д, пишет, что заказчиком убийства рэпера может быть именно Пи Дидди.

Недавно в СМИ всплыли старые показания Кефф Д, датированные 2009 годом, в которых он называл Пи Дидди заказчиком этого убийства. Дело было во вражде между лейблами East Coast и West Coast. Подозреваемый утверждал, что Пи Дидди якобы предложил миллион долларов за убийство Тупака и Шуга.

Рэпер Пи Дидди, который может быть причастен к убийству Шакура. Фото: Getty Images

Отметим, что в сентябре 2024 года Пи Дидди был арестован по обвинению в рэкете, насильственной торговле людьми и перевозке с целью проституции. Его дело и причастность к такой деятельности многих знаменитостей наделало шума в западном шоу-бизнесе.

