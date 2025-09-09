Таємницю вбивства Тупака розкрито? Що відомо про гучну справу і про причетність до неї Пі Дідді

До вбивства репера може бути причетний Пі Дідді

Американський виконавець Тупак Шакур вважається одним із найвпливовіших і найуспішніших реперів усіх часів. Його вбивство у 1996 році досі залишається повністю не розкритим, а розгляди та суди у цій справі тривають навіть через майже 30 років.

"Телеграф" розповість, що відомо про обставини вбивства Тупака Шакура і як у цьому може бути замішаний Пі Дідді.

Тупака Шакура розстріляли 7 вересня 1996 року. Фото: Getty Images

Вбивство Тупака Шакура — що відомо

Вбивство 25-річного американського репера Тупака Шакура досі залишається нерозгаданою загадкою, а деякі учасники цієї справи вже померли. Відомо, що виконавця було розстріляно ввечері 7 вересня 1996 року в Лас-Вегасі, але помер він через шість днів у лікарні від дихальної недостатності і зупинки серця, спричинених кульовими пораненнями.

Розслідування вбивства репера ще не закрито. Фото: Getty Images

Слідство припускало, що конфлікт, який спричинив вбивство, почався з бійки в готелі MGM Grand після боксерського матчу Майка Тайсона. Тоді Тупак і голова його лейблу Шуг Найт побилися з хлопцем із банди Crips на ім’я Орландо Андерсон.

Тупак Шакур помер, коли йому було лише 25 років. Фото: Getty Images

Бійку розняли, репер і його друг із лейблу сіли в машину і поїхали з готелю. Коли вони зупинилися на світлофорі, з білого Cadillac, що проїжджав повз, в них відкрили вогонь. В результаті Тупак отримав чотири кульові поранення, а Шуг Найт був побічно поранений без серйозних наслідків. У поліції вважали, що причиною розстрілу Шакура стала помста, тому що Андерсон із бійки в готелі був племінником ватажка банди Crips на ім’я Кефф Д.

Підозрюваний у вбивстві Шакура глава банди Crips Кефф Д. Фото: Getty Images

До речі, у 2023 році поліція заарештувала Кефф Д за звинуваченням в організації вбивства Тупака. Однак він повністю заперечує свою провину. Суд по його звинуваченнях призначений на лютий 2026 року.

Причетність Пі Дідді до вбивства Тупака

У вересні 2025 року у західних ЗМІ почали обговорювати причетність репера Пі Дідді до вбивства Тупака Шакура. Видання USA Today, з посиланням на свідчення ймовірного кілера Дуейна Девіса, пише, що замовником вбивства репера може бути саме Пі Дідді.

До того ж, нещодавно у ЗМІ також спливли старі свідчення Кефф Д, датовані 2009 роком, в яких він називав Пі Дідді замовником цього вбивства. Справа була у ворожнечі між лейблами East Coast та West Coast. Кефф Д стверджував, що Пі Дідді нібито запропонував мільйон доларів за вбивство Тупака і Шуга.

Репер Пі Дідді, який може бути причетний до вбивства Шакура. Фото: Getty Images

Зазначимо, що у вересні 2024 року Пі Дідді був заарештований за звинуваченням у рекеті, насильницькій торгівлі людьми та перевезенні з метою проституції. Його арешт і причетність до такої діяльності багатьох знаменитостей наробила галасу у західному шоу-бізнесі.

