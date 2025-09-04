Не живут вместе более пяти лет: как выглядит и что известно о жене словацкого премьера Роберта Фицо

Политик живет с другой женщиной несмотря на официальный брак

Роберт Фицо — многолетний премьер-министр Словакии, который 2 сентября встретился в Москве с Путиным, имеет насыщенную личную жизнь. Он официально женат с женщиной по имени Светлана, но уже более 5 лет не живет с ней.

"Телеграф" расскажет, что известно о браке Фицо со Светланой и его отношениях с другой женщиной.

Светлана Фицова — что о ней известно?

Официальной женой премьер-министра Словакии является Светлана Фицова. Они познакомились во время учебы в Университете Коменского в Братиславе, были однокурсниками. А уже в 1988 году поженились.

Роберт Фицо и его жена Светлана. Фото: Getty Images

Известно, что Светлана родилась 6 сентября 1964 года в словацком городе Жилина, ей 60 лет. Она построила блестящую карьеру в сфере гражданского права, является практикующим юристом и преподавателем, имеет научную степень доцента в Университете Коменского. Также жена премьера владеет юридической фирмой в Братиславе.

Роберт Фицо и Светлана познакомились в университете. Фото: Getty Images

Светлана Фицова — важная фигура в юридическом сообществе Словакии. При этом она выбрала непубличный образ жизни и не вмешивалась в политические дела мужа. В сети очень мало фото совместных выходов Роберта Фицо с женой.

Роберт Фицо и Светлана поженились в 1988 году и остаются в браке до сих пор. Фото: Getty Images

У Фицо есть другая женщина?

В то же время словацкие СМИ пишут, что Роберт Фицо с 2019 года не живет с женой Светланой, несмотря на то, что официально они в браке. Более того, ходят слухи о новом романе словацкого премьера с девушкой по имени Катарина Салаева.

Так, в июле 2024 года издание Denník N опубликовало фото Роберта Фицо с Катариной на отдыхе в Хорватии. Также в СМИ есть информация, что премьер-министр с 2020 года живет вместе с Салаевой, не оформив развод с женой Светланой.

Роберт Фицо и его новая девушка на отдыхе в Хорватии. Фото: Denník N

