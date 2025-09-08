Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит отменить выступление российской певицы Анны Нетребко в Лондоне

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный осудил выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Королевском оперном театре в Лондоне.

Свое обоснованное и аргументированное возмущение "железный генерал" выразил в колонке для издания Daily Mail.

Залужный напомнил британцам, что Нетребко была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина в 2012 году, а также поддерживает его политику по оккупации украинский территорий. По его словам, появление Нетребко на сцене Королевского оперного театра — это "проверка" Путиным ближайшего и самого преданного союзника Киева, то есть Великобритании.

Анна Нетребко поддерживает политику Путина и убийства украинцев. Фото: Getty Images

Отметим, что выступление Анны Нетребко запланировано на четверг, 11 сентября, в Лондоне. Королевский оперный театр сам пригласил сопрано для открытия сезона. Она должна исполнить "Тоску" Джакомо Пуччини в Ковент-Гардене.

Она была и остается культурным инструментом, легитимирующим убийства на Украине. На этой неделе она выйдет на сцену Ковент-Гардена, и люди будут аплодировать ей, как будто она всего лишь певица, как будто войны вообще не существует. Кремль внимательно следит за подобными сигналами. Для них выступление Нетребко в Ковент-Гардене — не просто концерт. Валерий Залужный

Валерий Залужный возмутился, что Нетребко пригласили выступить в Лондоне

Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на свои источники, посол Украины в Великобритании "невероятно разочарован", как администрацией британского премьера Кира Стармера, так и Королевским оперным театром за то, что они пригласили Нетребко выступить в Лондоне.

