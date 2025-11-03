Трамп подтвердил намерение устроить войну в Африке: какая страна под "прицелом" и как там среагировали

Трамп заявил, что хочет защитить христиан. В Абудже возмутились его заявлениями и ехидно ответили

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность военного вмешательства в Нигерии, поскольку там "преследуют христиан". В ответ нигерийское правительство обвинило американского президента в ложных утверждениях и попытке давления.

Что нужно знать:

Трамп не исключает военного вмешательства в Нигерии — по его мнению, там "убивают много христиан"

Правительство Нигерии обвинило Трампа в попытке надавить на страну, угрожая войной

Трамп уже несколько дней активно продвигает тему возможной войны в Нигерии — под предлогом "защиты христиан"

Во время общения с прессой в Белом доме Трампа спросили, планируют ли США наземную операцию против Нигерии, или авиаудары по тем, кто притесняет христиан в этой африканской стране. Трамп ответил, что это вполне возможно, поскольку в Нигерии "убивают много христиан".

"Возможно. Я имею в виду, я допускаю много разных вариантов. Много вариантов… В Нигерии убивают рекордное количество христиан. Там убивают много христиан. И в других странах ситуация тоже очень плохая. Вы знаете, в этом регионе все очень плохо. Они убивают христиан и убивают их в очень большом количестве. Мы не позволим этому продолжаться", — заявил он.

Президент США Дональд Трамп

При этом, поскольку Трамп уже третий день озвучивает намерения напасть на Нигерию, правительство страны уже отреагировало на его заявления. В частности, спикер президента Нигерии Даниэль Бвала обвинил Трампа в ложных утверждениях и заявил, что его угрозы больше выглядят, как попытка давления на Абуджу (столица Нигерии, — ред.).

"Это похоже на стиль Трампа — применять силу, чтобы заставить сесть за стол переговоров… Что касается разногласий относительно того, нападают террористы в Нигерии только на христиан или представителей всех конфессий и ни на одну из них, то эти разногласия, если таковые имеются, будут обсуждаться и решаться двумя лидерами во время их встречи в ближайшие дни", — сказал он, комментируя для журналистов отношение нигерийского правительства к заявлениям Трампа.

"Крестовый поход" американского президента

Отметим, что Трамп с 1 ноября поднимает в собственной социальной сети "проблему" Нигерии. В частности, он заявил, что США считают Нигерию "страной, вызывающей особую обеспокоенность" — поскольку там постоянно происходят религиозные конфликты, где массово погибают христиане. А на следующий день он пообещал устроить "быструю, жестокую и сладкую войну" против действующих в Нигерии исламских террористов.

"Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан", — было сказано в соответствующем сообщении Трампа.

В правительстве Нигерии опровергли заявления Трампа, заявив, что в стране нет религиозных притеснений и гарантирована свобода вероисповедания. Правда, ситуация "на земле" в Нигерии действительно оставляет желать лучшего: страна считается наиболее "религиозно расколотой" в мире. Приблизительно 50,5% населения — это мусульмане, 48,2% — христиане. Север страны имеет право жить по исламским законам шариата.

С 2011 года на территории Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам" — "западноафриканский ИГИЛ" — несущая ответственность за многочисленные теракты и по меньшей мере десятки тысяч смертей как христиан, так и мусульман. Всего только за первые семь месяцев 2025 года в Нигерии погибли более 7000 человек, исповедовавших христианство.