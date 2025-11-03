Трамп підтвердив намір влаштувати війну в Африці: яка країна під "прицілом" та як там зреагували
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Трамп заявив, що хоче захистити християн. В Абуджі обурилися його заявами та єхидно відповіли
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає можливість військового втручання у Нігерії, оскільки там "переслідують християн". У відповідь нігерійський уряд звинуватив американського президента у неправдивих твердженнях та спробі тиску.
Що треба знати:
- Трамп не виключає військового втручання у Нігерії — на його думку, там "вбивають багато християн"
- Уряд Нігерії звинуватив Трампа в спробі натиснути на країну, погрожуючи війною
- Трамп вже кілька днів активно просуває тему можливої війни в Нігерії — під приводом "захисту християн"
Під час спілкування з пресою в Білому домі Трампа запитали, чи планують США наземну операцію проти Нігерії, або авіаудари по тих, хто утискає християн в цій африканській країні. Трамп відповів, що це цілком можливо, оскільки у Нігерії "вбивають багато християн".
"Можливо. Я маю на увазі, я допускаю багато різних варіантів. Багато варіантів… У Нігерії вбивають рекордну кількість християн. Там вбивають багато християн. І в інших країнах ситуація також дуже погана. Ви знаєте, в цьому регіоні все дуже погано. Вони вбивають християн і вбивають їх у дуже великій кількості. Ми не дозволимо цьому тривати", — заявив він.
При цьому, оскільки Трамп вже третій день озвучує наміри напасти на Нігерію, уряд країни вже відреагував на його закиди. Зокрема спікер президента Нігерії Даніель Бвала звинуватив Трампа у неправдивих твердженнях та заявив, що його погрози більше виглядають, як спроба тиску на Абуджу (столиця Нігерії, — ред.).
"Це схоже на стиль Трампа — застосовувати силу, щоб змусити сісти за стіл переговорів… Що стосується розбіжностей щодо того, чи нападають терористи в Нігерії лише на християн чи на представників усіх конфесій і на жодну з них, то ці розбіжності, якщо такі є, будуть обговорюватися і вирішуватись двома лідерами під час їхньої зустрічі найближчими днями", — сказав він, коментуючи для журналістів відношення нігерійського уряду до заяв Трампа.
"Хрестовий похід" американського президента
Зазначимо, Трамп з 1 листопада підіймає у власній соціальній мережі "проблему" Нігерії. Зокрема, він заявив, що США вважають Нігерію "країною, що викликає особливу стурбованість" — оскільки там постійно відбуваються релігійні конфлікти, де масово гинуть християни. А наступного дня він пообіцяв влаштувати "швидку, жорстку та солодку війну" проти ісламських терористів, які діють в Нігерії.
"Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, точно так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн", — було сказано у відповідному дописі Трампа.
В уряді Нігерії спростували закиди Трампа, заявивши, що в країні немає релігійних утисків та гарантована свобода віросповідання. Щоправда, ситуація "на землі" в Нігерії дійсно залишає бажати кращого: країна вважається найбільш "релігійно розколотою" у світі. Приблизно 50,5% населення — це мусульмани, 48,2% — християни. Північ країни має право жити за ісламськими законами шаріату.
З 2011 року на території Нігерії діє радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам" — "західноафриканський ІДІЛ" — яке несе відповідальність за численні теракти та щонайменше десятки тисяч смертей як християн, так і мусульман. Загалом тільки за перші сім місяців 2025 року в Нігерії загинуло понад 7000 осіб, які сповідували християнство.