Трамп підтвердив намір влаштувати війну в Африці: яка країна під "прицілом" та як там зреагували

Трамп заявив, що хоче захистити християн. В Абуджі обурилися його заявами та єхидно відповіли

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає можливість військового втручання у Нігерії, оскільки там "переслідують християн". У відповідь нігерійський уряд звинуватив американського президента у неправдивих твердженнях та спробі тиску.

Що треба знати:

Трамп не виключає військового втручання у Нігерії — на його думку, там "вбивають багато християн"

Уряд Нігерії звинуватив Трампа в спробі натиснути на країну, погрожуючи війною

Трамп вже кілька днів активно просуває тему можливої війни в Нігерії — під приводом "захисту християн"

Під час спілкування з пресою в Білому домі Трампа запитали, чи планують США наземну операцію проти Нігерії, або авіаудари по тих, хто утискає християн в цій африканській країні. Трамп відповів, що це цілком можливо, оскільки у Нігерії "вбивають багато християн".

"Можливо. Я маю на увазі, я допускаю багато різних варіантів. Багато варіантів… У Нігерії вбивають рекордну кількість християн. Там вбивають багато християн. І в інших країнах ситуація також дуже погана. Ви знаєте, в цьому регіоні все дуже погано. Вони вбивають християн і вбивають їх у дуже великій кількості. Ми не дозволимо цьому тривати", — заявив він.

Президент США Дональд Трамп

При цьому, оскільки Трамп вже третій день озвучує наміри напасти на Нігерію, уряд країни вже відреагував на його закиди. Зокрема спікер президента Нігерії Даніель Бвала звинуватив Трампа у неправдивих твердженнях та заявив, що його погрози більше виглядають, як спроба тиску на Абуджу (столиця Нігерії, — ред.).

"Це схоже на стиль Трампа — застосовувати силу, щоб змусити сісти за стіл переговорів… Що стосується розбіжностей щодо того, чи нападають терористи в Нігерії лише на християн чи на представників усіх конфесій і на жодну з них, то ці розбіжності, якщо такі є, будуть обговорюватися і вирішуватись двома лідерами під час їхньої зустрічі найближчими днями", — сказав він, коментуючи для журналістів відношення нігерійського уряду до заяв Трампа.

"Хрестовий похід" американського президента

Зазначимо, Трамп з 1 листопада підіймає у власній соціальній мережі "проблему" Нігерії. Зокрема, він заявив, що США вважають Нігерію "країною, що викликає особливу стурбованість" — оскільки там постійно відбуваються релігійні конфлікти, де масово гинуть християни. А наступного дня він пообіцяв влаштувати "швидку, жорстку та солодку війну" проти ісламських терористів, які діють в Нігерії.

"Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, точно так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн", — було сказано у відповідному дописі Трампа.

В уряді Нігерії спростували закиди Трампа, заявивши, що в країні немає релігійних утисків та гарантована свобода віросповідання. Щоправда, ситуація "на землі" в Нігерії дійсно залишає бажати кращого: країна вважається найбільш "релігійно розколотою" у світі. Приблизно 50,5% населення — це мусульмани, 48,2% — християни. Північ країни має право жити за ісламськими законами шаріату.

З 2011 року на території Нігерії діє радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам" — "західноафриканський ІДІЛ" — яке несе відповідальність за численні теракти та щонайменше десятки тисяч смертей як християн, так і мусульман. Загалом тільки за перші сім місяців 2025 року в Нігерії загинуло понад 7000 осіб, які сповідували християнство.