"Быстро, жестоко и сладко": Трамп угрожает войной еще одной стране, в чем причина

Президент США пригрозил вторжением в африканскую страну, где "преследуют христиан"

Президент США Дональд Трамп пригрозил военным вторжением Нигерии. По словам американского лидера, это может произойти, если официальные власти Нигерии продолжат притеснения христианского населения.

Что известно:

Трамп заявил, что правительство Нигерии разрешает убийства христиан и проигнорировало убийства 3100 человек с начала 2025 года

Если ситуация не будет исправлена, США начнут военные действия против исламских террористов, убивающих христиан

Президент Нигерии уже отреагировал — заявил, что правительство не поддерживает какие-либо религиозные преследования и гарантирует свободу вероисповедания

Трамп 2 ноября в собственной социальной сети Truth Social написал, что США прекратят помощь и поддержку Нигерии, если правительство этой страны "продолжит допускать убийства христиан". Более того, он не исключил военного вторжения в Нигерию.

При этом Трамп сравнил возможную атаку с тем, как действуют террористы-исламисты в Нигерии, а также сообщил, что приказал министру войны Питу Хегсету подготовить планы действий по возможному вторжению в Нигерию. Правительству страны он посоветовал "шевелиться быстрее".

"Если правительство Нигерии и в дальнейшем будет разрешать убийства христиан, США немедленно прекратят всю помощь Нигерии. Вполне возможно, (американские войска) вторгнутся в эту теперь поруганную страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные преступления… Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан", — говорится в сообщении Трампа.

Президент США Дональд Трамп

При этом 1 ноября Трамп также опубликовал в Truth Social сообщение, посвященное Нигерии. Там он написал, что США считают Нигерию "страной, вызывающей особую обеспокоенность" из-за происходящих там религиозных конфликтов. По словам Трампа, якобы 3100 христиан были убиты только с начала 2025 года.

"Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убивают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню. Этим я объявляю Нигерию "страной, вызывающей особую обеспокоенность"… Соединенные Штаты не могут оставаться равнодушными, пока такие зверства происходят в Нигерии и ряде других стран. Мы готовы, желаем и способны защитить нашу великую христианскую общину по всему миру!", — написал американский президент.

На сообщения Трампа отреагировал президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу. Он отверг заявления Трампа, заверив, что Нигерия не поддерживает никаких религиозных преследований. Страна гарантирует свободу вероисповедания всем своим гражданам.

"Свобода вероисповедания и толерантность были и остаются основополагающими чертами нашей идентичности", — сказал Тинубу.

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу

Христианство в Нигерии: ситуация

Нигерия — западноафриканская страна с самым большим населением на континенте, которое приближается к 230 миллионам по подсчетам 2024 года. При этом Нигерия – одна из наиболее религиозно разделенных стран мира. Приблизительно 50,5% населения — это мусульмане, 48,2% — христиане; доля других конфессий составляет не более 1,3%.

Нигерия

Кроме традиционных для Африки межплеменных столкновений, в Нигерии еще в колониальные времена существовали религиозные конфликты. После выхода Нигерии из-под британского скипетра ситуация только усугубилась. В 1999 году северные штаты страны, преимущественно мусульманские, получили право жить по исламским законам шариата, после чего положение христиан на этих территориях ухудшилось.

С 2011 года на территории Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам" — "западноафриканский ИГИЛ" — несущая ответственность за многочисленные теракты и по меньшей мере десятки тысяч смертей как христиан, так и мусульман.

Боевики "Боко Харам"

Правительство Нигерии противодействует конфликтам и массовым убийствам с помощью вооруженной силы — отправляя войска и полицию. Со всем тем, только с 2019 по 2023 год в стране погибли по меньшей мере 17 тысяч христиан, а за первые семь месяцев 2025 года были убиты не менее семи тысяч. Во времена первого срока Трампа США вносили Нигерию в список стран, вызывающих беспокойство из-за нарушения свободы вероисповедания. Однако в 2023 году, во времена 46-го президента США Джозефа Байдена, этот статус со страны сняли.

Напомним, с другой стороны планеты может начаться новая война, и тоже из-за Трампа. Как известно, США стягивают войска на Карибы. Венесуэла, возглавляемая нелегитимным Николасом Мадуро, в ответ разворачивает войска. С чего все началось, и почему возникла новая точка напряжения, расскажет "Телеграф".