В Дубае есть уникальная вертикальная ферма: как она выглядит и чем необычна

На ферме используют технологию, которая не требует большого количества природных ресурсов

В Объединенных Арабских Эмиратах есть самая большая в мире вертикальная ферма Bustanica. Это стало аграрной инновацией, учитывая, что в Дубае засушливый климат и есть проблемы с водой. Там используют современные технологии выращивания овощей и зелени в вертикально сложенных слоях.

Что известно о новой ферме в Дубае

Ферма в Дубае простирается более чем на 30 тысяч квадратных метров. Здесь ежегодно выращивают более миллиона килограммов зелени. Для этого используют такие методы, как гидропоника, аквапоника и аэропоника, которые позволяют экономить воду и пространство.

Ферма в Дубае, фото из сети

Гидропоника предполагает погружение корней растений в воду с питательными веществами;

предполагает погружение корней растений в воду с питательными веществами; Аквапоника – когда сочетают выращивание растений и рыб в воде;

– когда сочетают выращивание растений и рыб в воде; Аэропоника – корни растений насыщают влажным специальным туманом.

Так растения размещают на ферме в Дубае, фото talkenglish.xsrv.jp

При этом экономится 95% воды по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Также для такого процесса не требуется земля. Культуры выращивают в закрытых помещениях. Влажность, освещение и другие параметры регулируются новейшими технологическими системами. Чтобы воссоздать естественный солнечный свет, необходимый растениям, используют светодиодные лампы.

Так освещают растения на ферме в Дубае, фото Intelligent Growth Solutions

Зелень поставляют в авиакомпанию Emirates и местные супермаркеты. Там выращивают шпинат, базилик, рукколу, микрозелень, капусту кале. Также интересно, что на ферме работает искусственный интеллект, который совершает посадку растений, ухаживает за ними и занимается сбором урожая.

Здесь выращивают миллионы килограммов зелени в год, фото traveltriangle.com

