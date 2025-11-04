В Дубае есть уникальная вертикальная ферма: как она выглядит и чем необычна
На ферме используют технологию, которая не требует большого количества природных ресурсов
В Объединенных Арабских Эмиратах есть самая большая в мире вертикальная ферма Bustanica. Это стало аграрной инновацией, учитывая, что в Дубае засушливый климат и есть проблемы с водой. Там используют современные технологии выращивания овощей и зелени в вертикально сложенных слоях.
Что нужно знать:
- На ферме в Дубае выращивают более миллиона килограммов зелени в год
- Здесь используют новейшие методики питания растений
- Растения выращивают без грунта
"Телеграф" решил рассказать, в чем уникальность вертикальной фермы в Дубае.
Что известно о новой ферме в Дубае
Ферма в Дубае простирается более чем на 30 тысяч квадратных метров. Здесь ежегодно выращивают более миллиона килограммов зелени. Для этого используют такие методы, как гидропоника, аквапоника и аэропоника, которые позволяют экономить воду и пространство.
- Гидропоника предполагает погружение корней растений в воду с питательными веществами;
- Аквапоника – когда сочетают выращивание растений и рыб в воде;
- Аэропоника – корни растений насыщают влажным специальным туманом.
При этом экономится 95% воды по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Также для такого процесса не требуется земля. Культуры выращивают в закрытых помещениях. Влажность, освещение и другие параметры регулируются новейшими технологическими системами. Чтобы воссоздать естественный солнечный свет, необходимый растениям, используют светодиодные лампы.
Зелень поставляют в авиакомпанию Emirates и местные супермаркеты. Там выращивают шпинат, базилик, рукколу, микрозелень, капусту кале. Также интересно, что на ферме работает искусственный интеллект, который совершает посадку растений, ухаживает за ними и занимается сбором урожая.
