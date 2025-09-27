Коррупционные схемы, оффшоры и "пропавшие" миллионы: кто похоронил легендарный киевский завод (фото)

"Телеграф" выяснил, как предприятие со 116-летней историей превратилось в огромную свалку посреди Киева и что общего имеют чешские основатели, советские директора и современные олигархи.

Когда-то на этом заводе гудели станки в три смены, а его продукцию знали от Прибалтики до Средней Азии. Сюда на работу приезжали люди со всего Советского Союза, а экскаваторы с надписью "АТЭК" работали на стройках крупнейших городов страны. Еще полвека назад завод "Красный экскаватор" был настоящей гордостью Киева — одним из старейших и мощных машиностроительных предприятий Украины.

Сегодня от бывшего гиганта посреди Киева остались только развалины и воспоминания. Легендарного экскаватора на крыше здания уже нигде не видно. На 28 гектарах возле метро "Святошин", где раньше работали тысячи человек и рождались машины для всего Союза, теперь стоит огромная свалка. "Телеграф" рассказывает трагическую историю предприятия со 116-летним прошлым, которое не смогло пережить алчность своих граждан.

Легендарный красный экскаватор возле здания завода

В 1898 году чешские предприниматели Вацлав Фильверт и Франтишек Дедина основали в Киеве небольшой завод по производству сельскохозяйственных сеялок. Их продукция была уникальной — в отличие от аналогов, сеялки одновременно вносили в землю и семена, и удобрения.

Вацлав Фильверт и Франтишек Дедина со своими семьями и другими работниками завода.

За первый год работы предприятие выпустило 130 машин, которые быстро стали популярны среди фермеров.

К началу XX века завод расширил производство и начал выпускать локомобили и молотилки. Предприятие имело такой успех, что его продукцию экспортировали в Германию, Австро-Венгрию и балканские страны. На заводе работало полтысячи человек – как украинцы, так и чехи.

В 1910 году владельцы получили разрешение на строительство второго завода на Святошине, где позже и разместилось основное производство. Однако Первая мировая война приостановила экспорт, а революция 1917 года принесла основателям банкротство. Фильверт и Дедина вынуждены были покинуть Украину.

В 1919 году большевики национализировали предприятие и объединили его с другими киевскими заводами. Сначала оно называлось "Красный пахарь", а с 1935 года, после выпуска первого советского многоковшевого экскаватора МК-II, получило название "Красный экскаватор".

Траншейный экскаватор МК-II

Траншейный экскаватор МК-II являлся уникальной машиной с гибридной ходовой частью, где гусеницы совмещались с колесами. Он мог рыть траншею шириной 1,2 метра и глубиной до 6 метров. По габаритам это был самый большой экскаватор в СССР, но именно размеры стали его проблемой — машина была слишком тяжела для работы в городах и разрушала дороги.

Процесс сборки техники на заводе "Красный экскаватор". Дата неизвестна

Вторая мировая война нанесла заводу страшный ущерб. Фашисты частично разбомбили предприятие, а при отступлении полностью его разграбили. Однако уже на второй день после освобождения Киева на заводе заработали первые два цеха — деревообрабатывающий и литейный.

В одном из цехов АТЭКа, фото — livejournal

Три смены без остановки: когда Киев кормил экскаваторами чуть ли не пол континента

Послевоенное восстановление происходило стремительными темпами. В 1946 году завод наладил выпуск карьерных экскаваторов, первым стал экскаватор ЭМ-182. Для рабочих построили целый микрорайон — Галаганы — с жилыми домами, столовой и детским комбинатом.

Как выглядело здание завода в советское время

В 1950-х годах предприятие выпускало не только экскаваторы, но и сельскохозяйственные тракторы, строительные погрузчики, бетономешалки и трубоукладчики. Здесь был создан первый в Союзе экскаватор с гидравлическим управлением, а разработанные на заводе модели начали выпускать на других предприятиях СССР.

Красный экскаватор в советское время

В 1970-х годах "Красный экскаватор" стал самым известным в СССР заводом по выпуску строительной техники. Его флагманом был полноповоротный гидравлический экскаватор ЭО-4321, использовавшийся на строительных площадках по всему Союзу. По воспоминаниям советских экскаваторщиков, именно на этой машине воспитывались поколения профессионалов.

Гидравлический экскаватор ЭО-4321.

"Работал на нем в деревообрабатывающем цехе в году 68-69-м… вместе с Пашей Вербовским и, казалось, с Васей Цвященко… Мы были студентами КТТ,.. это там рядом…", — рассказал бывший работник завода Александр Мазур.

Впоследствии здесь производили не только красные экскаваторы.

После распада СССР завод переименовали в ЗАО "АТЭК" и продолжили выпускать технику. В 1990-х предприятие еще работало хорошо: здесь создали крупное конструкторское бюро на пяти этажах и освоили выпуск новых моделей грейдеров, экскаваторов-погрузчиков и кранов. К 2004 технику все еще экспортировали — и не только в страны бывшего СНГ, но и, к примеру, в Египет.

Заброшенные цеха АТЕК — фото livejournal

Однако впоследствии техника "АТЭК" начала проигрывать зарубежным аналогам. Руководство не справлялось со своими обязанностями, задерживались зарплаты, хорошие специалисты уходили с предприятия. Большинство акций завода получил его бывший "красный директор" Михаил Щербаков.

Войны переживал, а коррупцию нет: начало конца завода

Наибольший удар нанесло банкротство "Градобанка", где хранились средства предприятия. Официально деньги "исчезли", хотя эксперты указывают, что кое-что здесь не чисто, ведь банковские операции невозможны без подписи руководства. С этого момента началось планомерное уничтожение завода.

Вот такие машины производил АТЕК на исходе 90-х

В 2000-х годах вокруг АТЕК развернулись настоящие коррупционные войны. Налоговая задолженность росла в геометрической прогрессии, а чиновники отказывались искать "пропавшие" деньги.

Налоговая в это время направила на завод всю мощность своей карательной машины — санкции, штрафы, которые предприятие не могло оплатить, даже распродав новенькую технику за копейки. О том, что завод разграбили целенаправленно, свидетельствуют также откровенно варварские налоги на землю — 6000$ за 1 га (огромные по тем временам деньги). "Что нужно на этом заводе производить, чтобы платить такие деньги городу", — говорили тогда представители АТЭКа. Впрочем, тогдашний мэр Киева Омельченко говорил, что завод безосновательно винит всех, только не себя.

Призыв к государству на заборе завода в 2010-х

В 2008 году "Киевэнерго" полностью обесточило завод из-за долга почти в 2 миллиона гривен. И на заводе все еще производили машины.

Косилка Атек-035, которую производил завод в 2000-х

С 2006 года АТЭК постоянно задерживал отчетность перед Госкомиссией по ценным бумагам, накапливая миллионные штрафы. В 2009 году здесь совсем перестали создавать технику. К 2010 году на заводе практически не осталось работников, а территория превратилась в свалку мусора.

В 2012 году завод официально обанкротился. Неожиданно покупателем оказалась не производственная компания, а офшорная фирма "Gefest Investments", принадлежавшая украинским олигархам Валерию Кришталю и Евгению Казьмину, специализировавшимся на торговле металлоломом.

Фото Атека 2012 года. Все разграблено и разгромлено.

События вокруг завода после банкротства напоминают детектив. В 2013 году акционером стал бизнесмен Андрей Нагребельный, зять эксдиректора "Художественного арсенала" Игоря Дидковского. Он привлек инвестора — компанию "КВВ групп", и пообещал 50% завода.

В 2024 году 34% акций получает Алексей Дмитриенко, которого руководство " АТЕК " называет "человеком судьи Емельянова" (одиозный киевский судья). Как писала тогда "Европейская правда", акции передали за вывод АТЕК из-под процедуры банкротства. Залогом по кредиту Нагребельного Кузьмина были акции завода. Деньги он не смог отдать – так Кузьмин получил контрольный пакет акций компании.

С того момента ситуация вокруг завода резко обострилась, а большинство из 63 построек демонтировали или они оказались в аварийном состоянии.

В 2016 году 85,5% акций перешли в "Благотворительный фонд образовательных инноваций" бизнесвумен Светланы Зварыч, супруги эксминистра юстиции Романа Зварыча. Еще с 2014 года фонд арендовал отдельные цеха завода. Фонд Зварич занимался разработкой, модернизацией и серийным производством бронетехники "Инженерная группа Арей". Однако Зварыч не смогла получить контроль над предприятием, поскольку против завода были возбуждены уголовные производства.

В то же время недвижимое имущество завода из-за сложной схемы попало под контроль структур народного депутата и одного из крупнейших застройщиков страны Вадима Столара (руководитель киевской ячейки "ОПЗЖ" в 2019-2022 годах). Имущество перешло к подконтрольному Столару ПАО "Инвестмент лимитед Украина" — это решение Зварич называла незаконным. Впоследствии имущество переходило из рук в руки в три разные компании — но все они тем или иным образом связаны с депутатом Столаром, который выехал перед полномасштабкой из Украины и живет на Лазурном берегу во Франции.

В 2016 году на территории завода снесли 7 из 63 зданий, где производили технику группа "Арей". Сейчас все из этих 63 корпусов либо уничтожены, либо находятся в аварийном состоянии.

"Азовец" — последний крик из руин: как на свалке родился уникальный танк

Ирония судьбы: именно на руинах АТЭКа в 2015 году родилась последняя попытка вернуть заводу славу. Инженерная группа полка НГУ "Азов" приступила к разработке экспериментальной боевой машины на шасси танка Т-64 — проект, который назывался "Азовец". На представление уникального боевого городского танка приглашалось тогда высшее руководство страны.

Танк "Азовец".

Боевая машина поддержки танков весом 41 тонна была создана специально для ведения боя в городской местности, оснащена двумя двухствольными 23-мм пушками, пулеметами и противотанковыми ракетами. Представители "Арея" фактически собственными руками собирали то, что когда-то должно было производиться тысячами на мощностях легендарного завода.

Это был символ того, что украинское инженерное мнение не умерло.

Первый экземпляр "Азовца" готовился к испытаниям уже в конце 2015 года, но единственный опытный образец так и не дождался серийного производства. Завод, который должен был стать его домом, уже лежал в руинах, а Украина снова упускала шанс возродить собственное оборонное производство. Годами позже при неизвестных обстоятельствах он оказался в Мариуполе, а с началом полномасштабного вторжения танк зарыли на територии завода "Азов". В 2024 году россиянам удалось его раскопать.

Танк "Азовец" раскопали россияне в 2024 году

В окнах гудит ветер: что происходит с АТЕКом сейчас

Сегодня там, где когда-то гудели мощные станки и работали в три смены тысячи человек, царит гробовая тишина. На территории площадью 28 гектаров возле метро "Святошин" работает только спорткомплекс со ледовой ареной, где тренируются хоккеисты клуба "Сокол". Остальные руины и воспоминания о временах, когда этот завод кормил сотни семей и был предметом гордости целого города.

Как сегодня выглядит завод АТЭК

Завод "Красный экскаватор" прошел путь от чешской сеялки до советского гиганта, пережил две мировые войны, революции и оккупацию. Но не смог противостоять тому, что оказалось самым страшным врагом — коррупцией и жадностью собственных граждан.

Сейчас вместо окон в АТЕКУ – фанера

