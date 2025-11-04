У Дубаї є унікальна вертикальна ферма: як вона виглядає і чим незвичайна

На фермі використовують технологію, яка не вимагає великої кількості природних ресурсів

В Об'єднаних Арабських Еміратах є найбільша у світі вертикальна ферма Bustanica. Це стало аграрною інновацією, враховуючи, що в Дубаї посушливий клімат і є проблеми з водою. Там використовують сучасні технології вирощування овочів і зелені у вертикально складених шарах.

Що треба знати:

На фермі в Дубаї вирощують понад мільйон кілограм зелені у рік

Тут використовують новітні методики живлення рослин

Рослини вирощують без ґрунту

"Телеграф" вирішив розповісти, в чому унікальність вертикальної ферми в Дубаї.

Що відомо про новітню ферму в Дубаї

Ферма у Дубаї простягається на понад 30 тисяч квадратних метрів. Тут щорічно вирощують понад мільйон кілограмів зелені. Для цього використовують такі методи, як гідропоніка, аквапоніка та аеропоніка, які дозволяють економити воду і простір.

Ферма в Дубаї, фото з мережі

Гідропоніка передбачає занурення коріння рослин у воду з поживними речовинами;

передбачає занурення коріння рослин у воду з поживними речовинами; Аквапоніка — коли поєднують вирощування рослин і риб у воді;

— коли поєднують вирощування рослин і риб у воді; Аеропоніка — коріння рослин насичують вологою спеціальним туманом.

Так рослини розміщують на фермі в Дубаї, фото talkenglish.xsrv.jp

При цьому заощаджується 95% води, порівняно із традиційним сільським господарством. Також для такого процесу не потрібна земля. Культури вирощують у закритих приміщеннях. Вологість, освітлення та інші параметри регулюються за допомогою новітніх технологічних систем. Щоб відтворити природне сонячне світло, необхідне рослинам, використовують світлодіодні лампи.

Так освітлюють рослини на фермі у Дубаї, фото Intelligent Growth Solutions

Зелень постачають до авіакомпанії Emirates та місцевих супермаркетів. Там вирощують шпинат, базилік, руколу, мікрозелень, капусту кале. Також цікаво, що на фермі працює штучний інтелект, який здійснює посадку рослин, доглядає за ними і займається збором врожаю.

Тут вирощують мільйони кілограмів зелені у рік, фото traveltriangle.com

Раніше "Телеграф" розповідав про фабрику у Тернопільській області, де виробляли новорічні іграшки на весь Радянський Союз.