В НАТО готовы к "более агрессивному ответу" на российские провокации

Альянс анализирует, как сдержать Россию через "превентивный удар"

НАТО рассматривает возможность более "агрессивной" реакции на кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства со стороны России. Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс может занять проактивную позицию по противодействию гибридной войне со стороны Москвы.

Что нужно знать:

Альянс ищет возможности более решительного ответа на агрессивные действия России

Члены НАТО имеют гораздо больше ограничений, чем РФ — из-за этики и законодательства

Однако Североатлантический союз рассматривает возможность сдерживания через превентивный удар

Об этом он заявил в комментарии Financial Times. По словам Драгоне, НАТО рассматривает более активные способы противодействия РФ.

Мы изучаем все… В киберпространстве мы в определенной степени реагируем на события. Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или проактивными, а не реагировать на события, Джузеппе Кофе Драгоне

Глава Военного комитета НАТО отметил, что "превентивный удар" можно считать "оборонительным действием". При этом, по его словам, такой подход отличается от "обычного образа мышления и поведения" Альянса.

Более агрессивная позиция, по сравнению с агрессивностью наших оппонентов, может быть одним из вариантов. (Однако возникает вопрос – ред.) правовой базы, юрисдикции, кто будет это делать? — отметил Драгоне

Джузеппе Каво Драгоне

В то же время он подчеркнул, что НАТО имеет "намного больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, законодательства, юрисдикции". По словам Драгоне, это проблема. Однако это не означает "что это проигрышная позиция, но это более сложная позиция, чем у наших оппонентов".

Как достичь сдерживания — ответ, превентивный удар — это то, что мы должны глубоко проанализировать, поскольку в будущем давление в этом направлении может еще больше усилиться, — резюмировал председатель Военного комитета НАТО

