У НАТО готові до "більш агресивної відповіді" на російські провокації

Альянс аналізує, як стримати Росію через "превентивний удар"

НАТО розглядає можливість "більш агресивної" реакції на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс може зайняти проактивну позицію у протидії гібридній війні з боку Москви.

Що треба знати:

Альянс шукає можливості більш рішучої відповіді на агресивні дії Росії

Члени НАТО мають набагато більше обмежень, ніж РФ — через етику та законодавство

Однак Альянс розглядає можливість досягти стримування через превентивний удар

Про це він заявив в коментарі Financial Times. За словами Драгоне, НАТО розглядає більш активні способи протидії РФ.

Ми вивчаємо все… У кіберпросторі ми певною мірою реагуємо на події. Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними, а не реагувати на події, Джузеппе Каво Драгоне

Голова Військового комітету НАТО наголосив, що "превентивний удар" можна вважати "оборонною дією". При цьому, за його словами, такий підхід відрізняється від "звичайного способу мислення і поведінки" Альянсу.

Більш агресивна позиція порівняно з агресивністю наших опонентів може бути одним із варіантів. (Проте виникає питання щодо – ред.) правової бази, юрисдикції, хто буде це робити? — зазначив Драгоне

Джузеппе Каво Драгоне

Водночас він наголосив, що НАТО має "набагато більше обмежень, ніж наші опоненти, через етику, через законодавство, через юрисдикцію". За словами Драгоне, це проблема, проте це не означає "що це програшна позиція, але це складніша позиція, ніж у наших опонентів".

Як досягти стримування — через відповідь, через превентивний удар — це те, що ми маємо глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому тиск у цьому напрямку може ще більше посилитися, — резюмував голова Військового комітету НАТО

Нагадаємо, глава брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла, доктор Ян Лессер в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів, чи може НАТО погодитися, щоб Україна ніколи не стала його членом, як того вимагає Росія.