Граница снова в огне: между Таиландом и Камбоджей новая война, есть погибшие (фото, видео)

Обе стороны эвакуировали сотни тысяч человек из приграничных районов

Ситуация на таиландско-камбоджийской границе значительно ухудшилась 9 декабря. Боестолкновения, которые продолжаются уже несколько дней, переросли в полноценные военные операции с применением авиации и тяжёлого вооружения. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших.

Что нужно знать:

Противостояние возникло на фоне взаимных обвинений в нарушении прекращения огня

Известно о более десяти погибших и почти 50 раненых

Министр иностранных дел Таиланда заявил, что в нынешнем конфликте "нет места для дипломатии"

Министерство национальной обороны Камбоджи сообщило, что с понедельника погибли девять мирных жителей и 20 получили ранения, в то время как тайские военные заявили, что с момента возобновления столкновений с их стороны погибли три солдата и 29 получили ранения. Об этом сообщает Aljazeera.

Где Таиланд и Камбоджа на карте

Таким образом, каждая из сторон обвиняла другую в возобновлении столкновений. Бывший лидер Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна якобы ждала 24 часа, чтобы соблюсти режим прекращения огня и провести эвакуацию, прежде чем начать ночью контратаки против тайских сил.

Камбодже нужен мир, но Камбоджа вынуждена контратаковать, чтобы защитить свою территорию заявил он.

По словам пресс-секретаря контр-адмирала Параджа Ратанаджайпана, тайские силы направили официальные уведомления и провели "неоднократные переговоры с камбоджийскими властями на всех уровнях, чтобы обеспечить мирный вывод своих войск". Но камбоджийские силы отказались отступить и увеличили свое военное присутствие.

В ответ ВМС Таиланда и органы национальной безопасности предпринимают военные действия для отражения атак сил Камбоджи.

Согласно информации Reuters, на территории Таиланда в прибрежной провинции Трат были обнаружены камбоджийские силы, и были начаты военные операции по их вытеснению.

Армия Таиланда сообщает о создании почти 500 убежищ в приграничных районах. В четырех приграничных провинциях было создано почти 500 временных убежищ, в которых разместились 125 838 человек. Ожидается, что часть перемещенных лиц разместятся у родственников в безопасных районах.

Также стоит добавить, что министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу полагает, что в возобновившихся столкновениях с Камбоджей нет места дипломатии. Он заявил, что первый шаг к мирным переговорам "должен исходить от камбоджийцев — они должны прекратить действовать так, как они действуют сейчас".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 июля 2025 года Таиланд нанес авиационные удары по военным целям в Камбодже. Первый ударил со своих истребителей по Камбодже вдоль спорной границы. Эта атака произошла через день после того, как тайский солдат потерял ногу в результате взрыва на мине. Впоследствии второе региональное военное командование Таиланда на северо-востоке сообщило об "уничтожении" двух камбоджийских региональных военных штабов.

При этом, стоит добавить, что обострение ситуации началось весной 2025 года, когда на одном из спорных участков началась стрельба, в результате которой погиб камбоджийский солдат. С тех пор обе страны сосредоточили войска вдоль границы и ограничили сухопутные переходы, являющиеся важными торговыми путями.

Добавим, что конфликт Таиланда и Камбоджи не новый. У стран есть давняя история пограничной напряженности, которая после конфликта 2011 года была более или менее стабильной. В мае этого года Камбоджа обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой помочь урегулировать вопрос о четырех спорных территориях — храме Преа Вихеар, зоне вокруг храма Та Мьонг Том, районе Пойпет – Са Каео и горном хребте Пном Донг Рек. Однако Таиланд подчеркнул, что не признает юрисдикцию суда по этому вопросу.

Однако уже 28 июля 2025‑го Таиланд и Камбоджа договорились об "немедленном и безусловном" перемирии после ожесточённых боёв, в ходе которых погибли десятки людей.