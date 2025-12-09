Кордон знову у вогні: між Таїландом та Камбоджею нова війна, є загиблі (фото, відео)

Обидві сторони евакуювали сотні тисяч людей із прикордонних районів

Ситуація на кордоні Таїланду та Камбоджі значно погіршилася 9 грудня. Зіткнення, які тривають уже кілька днів, переросли у повноцінні військові операції із застосуванням авіації та важкого озброєння. Обидві сторони повідомляють про загиблих та постраждалих.

Що потрібно знати:

Протистояння виникло на тлі взаємних звинувачень у порушенні припинення вогню

Відомо про понад десять загиблих та майже 50 поранених

Міністр закордонних справ Таїланду заявив, що у нинішньому конфлікті "немає місця для дипломатії"

Міністерство національної оборони Камбоджі повідомило, що з понеділка загинули дев’ять мирних жителів і 20 отримали поранення, тоді як тайські військові заявили, що з моменту відновлення зіткнень з їхнього боку загинули троє солдатів і 29 отримали поранення. Про це повідомляє Aljazeera.

Де Таїланд та Камбоджа на карті

Таким чином, кожна зі сторін звинувачувала іншу у відновленні зіткнень. Колишній лідер Камбоджі Хун Сен заявив, що його країна нібито чекала 24 години, щоб дотриматися режиму припинення вогню і провести евакуацію, перш ніж розпочати вночі контратаки проти тайських сил.

Камбоджі потрібний мир, але Камбоджа змушена контратакувати, щоб захистити свою територію заявив він.

За словами прессекретаря контрадмірала Параджа Ратанаджайпана, тайські сили направили офіційні повідомлення та провели "неодноразові переговори з камбоджійською владою на всіх рівнях, щоб забезпечити мирне виведення своїх військ". Але камбоджійські сили відмовилися відступити та збільшили свою військову присутність.

У відповідь ВМС Таїланду та органи національної безпеки вживають військових дій для відбиття атак сил Камбоджі.

Згідно з інформацією Reuters, на території Таїланду в прибережній провінції Трат було виявлено камбоджійські сили, і було розпочато військові операції з їхнього витіснення.

Армія Таїланду повідомляє про створення майже 500 притулків у прикордонних районах. У чотирьох прикордонних провінціях було створено майже 500 тимчасових прихистків, у яких розмістилося 125 838 осіб. Очікується, що частина переміщених осіб розмістяться у родичів у безпечних районах.

Також варто додати, що міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу вважає, що у зіткненнях з Камбоджею, які відновилися, немає місця дипломатії. Він заявив, що перший крок до мирних переговорів "має йти від камбоджійців — вони повинні припинити діяти так, як вони діють зараз".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 липня 2025 року Таїланд завдав авіаційних ударів по військових цілях у Камбоджі. Перший вдарив зі своїх винищувачів Камбоджі вздовж спірного кордону. Ця атака відбулася через день після того, як тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху на міні. Згодом друге регіональне військове командування Таїланду на північному сході повідомило про "знищення" двох камбоджійських регіональних військових штабів.

При цьому варто додати, що загострення ситуації почалося навесні 2025 року, коли на одній зі спірних ділянок почалася стрілянина, внаслідок якої загинув камбоджійський солдат. З того часу обидві країни зосередили війська вздовж кордону та обмежили сухопутні переходи, які є важливими торговими шляхами.

Додамо, що конфлікт Таїланду та Камбоджі не новий. Країни мають давню історію прикордонної напруженості, яка після конфлікту 2011 року була більш менш стабільною. У травні цього року Камбоджа звернулася до Міжнародного суду ООН у Гаазі з проханням допомогти врегулювати питання про чотири спірні території — храм Преа Віхеар, зону навколо храму Та Мьонг Том, район Пойпет – Са Каео та гірський хребт Пном Донг Рек. Однак Таїланд наголосив, що не визнає юрисдикцію суду з цього питання.

Проте вже 28 липня 2025-го Таїланд і Камбоджа домовилися про "негайне і безумовне" перемир’я після запеклих боїв, під час яких загинули десятки людей.