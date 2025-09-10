Диверсия после обстрела Польши? В столице страны НАТО потрясающий взрыв (фото, видео)

Власти объявили эвакуацию в радиусе 1 км

Мощный взрыв в литовском Вильнюсе 10 сентября заставил людей покинуть свои дома. На газонаполнительной станции загорелось сразу несколько вагонов со сжиженным газом, и пожар долго не удавалось остановить.

Об этом сообщает МВД Литвы. Согласно имеющимся данным, на территории станции вспыхнули и взорвались 8 цистерн с газом, что создало серьезную угрозу новых детонаций.

Как стало известно ранее, инцидент произошел утром 10 сентября.

По информации "LRT.lt", около 14:00 власти объявили эвакуацию в радиусе 1 км. Известно о по меньшей мере одного пострадавшего.

Взрыв в Вильнюсе Взрыв в Вильнюсе

Что было раньше

Первый сигнал о случившемся поступил в службу спасения в 9:45. Очевидцы говорили, что слышали взрыв. Предварительной причиной возгорания называли халатные действия одного из работников. Впрочем, в компании "Литовские железные дороги" уточнили, что это не касается их работы: станция сжиженного газа принадлежит UAB Jozita, а вагоны польской компании Orlen Lietuva.

По данным Департамента пожарной охраны и спасения (PAGD), в 15:00 пожар все еще продолжался. Советник директора PAGD Донатас Гуревичюс пояснил, что спасатели пока не имеют возможности подойти вплотную из-за угрозы повторных взрывов, поэтому охлаждают соседние резервуары, чтобы не допустить распространения огня.

"Это действительно чрезвычайная ситуация, мы никогда раньше не видели такого пожара. Это напоминает нам вечный огонь. Пожарные не могут выполнять свою работу, потому что сам источник пожара не был отключен. Здесь много газа, и ожидания, пока он весь выгорит, может занять у нас неделю", – сказал мэр Вильнюса об инциденте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что днем 6 сентября в Киеве зафиксировали большой пожар — загорелась кондитерская фабрика "Roshen" в районе Демеевки.