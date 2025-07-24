Вспыхнула новая война? Что произошло между Таиландом и Камбоджи (фото, видео)

Таиланд и Камбоджи обменялись ударами

В четверг, 24 июля, Таиланд нанес авиационные удары по военным целям в Камбодже. Обе стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий.

Об этом пишет AP News. Отмечается, что уже известно о погибших и пострадавших.

Известно, что Таиланд ударил со своих истребителей по Камбодже вдоль спорной границы. Эта атака произошла через день после того, как тайский солдат потерял ногу в результате взрыва на мине. Впоследствии второе региональное военное командование Таиланда на северо-востоке сообщило об "уничтожении" двух камбоджийских региональных военных штабов.

Что там происходит сейчас

Известно, что 24 июля вдоль спорной границы начались столкновения между тайскими и камбоджийскими силами. Камбоджа обстреляла тайскую армейскую базу в районе близ древнего храма Та Муэн Тхом.

Граница Таиланда и Камбоджи

При этом тайцы убеждены, что армия Камбоджи пустила дрон перед храмом, прежде чем отправить войска с оружием. Однако в Камбодже это опровергают и настаивают на том, что тайские солдаты открыли огонь первыми. Они также обвинили Таиланд в ударе по гражданскому району в соседнем районе Кап Чоэнг в провинции Сурин.

По последним данным, известно, что из них погибло не менее 11 гражданских (по другим данным – 2–12), около 40 000 человек эвакуированы из 86 тайских сел.

Последствия атаки

Последствия удара

Почему начались удары

Основным объектом споров называют древний индуистский храм Преа Вихеар (XI в.), расположенный на спорном участке границы. Именно там раздались взрывы 24 июля. Еще в 1962 году Международный суд ООН признал храм по территории Камбоджи, но прилегающие территории (4.6 км²) остаются предметом спора с Таиландом.

Преа Вихеар

Обострение ситуация началось весной 2025 года, когда на одном из спорных участков началась стрельба, в результате которой погиб камбоджийский солдат. С тех пор обе страны сосредоточили войска вдоль границы и ограничили сухопутные переходы, являющиеся важными торговыми путями.

К этому добавилась и неустойчивая ситуация во внутренней политике Таиланда, ведь премьер-министр Паэтонгтарн Шинаватра была отстранена от должности после утечки записей ее переговоров с бывшим лидером Камбоджи. Она пыталась разрешить ситуацию без боевых действий, но обществу это не понравилось.

Кроме того, в начале июля один из тайских солдат подорвался на противопехотной мине на спорной территории. После этого Таиланд начал дипломатическую кампанию против Камбоджи. Бангкок проинформировал иностранных военных атташе и работающих в стране дипломатов и добивался, чтобы они приняли меры в соответствии с Конвенцией ООН о запрете противопехотных мин.

Добавим, что конфликт Таиланда и Камбоджи не новый. У стран есть давняя история пограничной напряженности, которая после конфликта 2011 года была более или менее стабильной. В мае этого года Камбоджа обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой помочь урегулировать вопрос о четырех спорных территориях — храме Преа Вихеар, зоне вокруг храма Та Мьонг Том, районе Пойпет – Са Каео и горном хребте Пном Донг Рек. Однако Таиланд подчеркнул, что не признает юрисдикцию суда по этому вопросу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли Украина выйти на границы 1991 года при власти президента США Дональда Трампа.