У Трампа може бути серйозна стареча хвороба: що з ним не так

Американський президент знову здивував своєю поведінкою та висловлюваннями

Дональд Трамп — президент США, який у січні 2025 року вдруге офіційно обійняв цю посаду. Стан здоров’я політика через вік та інші ознаки часто стає темою обговорення в ЗМІ та соцмережах.

Як пише видання Irish Star, після нещодавнього випаду Трампа у бік Ірану його запідозрили у старечій деменції. Таку думку висловив старший медичний аналітик MS NOW доктор Він Гупта. За його словами, президент США має п’ять тривожних ознак, які можуть вказувати на це захворювання.

Непослідовність. Не може закінчити речення. Часто плутається. Нелогічний перебіг думок. Проблеми з підбором слів написав доктор Гупта у соцмережі X

Пост доктора Гупти в Х

Таких висновків лікар дійшов після сумбурного поста Трампа в Truth Social.

Вівторок стане Днем електростанцій та Днем мостів — все в одному, в Ірані. Нічого такого не буде. Відкрийте, бл*дь, протоку, або житимете в пеклі — просто дивіться! Слава Аллаху написав Трамп на своїй сторінці

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

За словами Віна Гупти, судячи з усього, розумові здібності президента США продовжують погіршуватися.

Розвивається та погіршується поступово з часом. Президент демонструє всі ознаки деменції підсумував лікар

