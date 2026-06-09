Криминальный авторитет, Илон Маск и романтика: украинцы насмешили анекдотами об "АТБ"

Шутки о магазине вечная классика

Украинская сеть супермаркетов "АТБ" уже давно стала не просто местом для покупок, а настоящим культурным феноменом. Соцсети ежедневно взрываются новыми шутками о "черных пакетах", кассирах-фантомах и особой атмосфере в торговых залах.

"Телеграф" предлагает свежую порцию народного юмора, которая идеально описывает ежедневные реалии посетителей супермаркета.

Коронавирус или овощной отдел

Пользователи сети стали путать симптомы известных болезней с результатами обычного похода за продуктами. В сети набирает популярность диалог двух друзей, ставший новым хитом:

– Привет, что делаешь?

— Да вот, жую, жую, ни вкуса, ни запаха…

- Неужели ковод? — Нее! Помидор из АТБ…

Похоже, зимние томаты из супермаркета получили новый статус – самый надежный (и самый дешевый) способ проверить свои рецепторы на прочность.

Эффект "уголовного авторитета" и зеркальный ответ

Отдельная тема для мемов – это отношения покупателей и внутренней службы безопасности магазина. Создали даже жизненное визуальное сравнение.

Когда обычный парень в чистой голубой футболке заходит за хлебом, он чувствует себя совершенно обыденно. Однако в глазах охранников АТБ любой посетитель, слишком долго выбирающий плавленый сырок, автоматически превращается в сурового заключенного с кучей татуировок, точно замыслившего "ограбление века".

"Охранники в АТБ выглядят так же". Так что этот пристальный взгляд — не что иное, как попытка разглядеть "своего" среди гражданских.

В кулуарах АТБ

Заходит покупатель в АТБ, видит – очередь через весь магазин, а работает только одна касса. Он не выдерживает и кричит на весь зал: — Позовите второго кассира! Вдруг гаснет свет, раздается гром, и из кассы №2 поднимается легкий дым. Голос из громкоговорителя: — Второй кассир появляется только тогда, когда очередь достигает отдела со стиральными порошками, смертный!

Илон Маск заявил, что его ракеты Falcon – это самый покупаемый бренд в мире. Маркетологи АТБ тихо усмехнулись и пошли подсчитывать ежедневное обращение своих пакетов.

- Вот так романтика! Он пригласил меня в место, где всегда полно людей, играет легкая музыка, есть огромный выбор блюд и напитков, а в конце мы вместе решали, покупать ли пакет…

— Оля, перестань так описывать ваше свидание в АТБ у дома!

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