Дождь по приказу: как в мире работают искусственные осадки и есть ли такое в Украине

Технологии уже во всю помогают странам бороться с климатическими вызовами

Для борьбы с засухой и нехваткой воды, в ряде стран мира используют искусственный дождь. Технология помогает стимулировать природные осадки в засушливых регионах.

В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает, как работает технология, в каких странах используется и нужно ли это Украине.

Простыми словами, искусственный дождь — это процесс вмешательства человека в природу, когда облакам помогают выпустить осадки. Для этого необходимо добавить особые вещества в облака, чтобы капли быстрее собрались и пустился дождь. Ученые используют бактерии типа Pseudomonas syringae.

При низких температурах они могут привести к замерзанию воды. Таким образом, попадая в верхние слои атмосферы они провоцируют замерзание влаги, которая на пути к земле тает. А мы наблюдаем капли дождя.

Как работает технология искусственного дождя. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Данный способ наиболее действенный, поскольку химические вещества обладают широким спектром модификаций в метеорологии. Например, йодид серебра может вызвать процесс катализации водяного пара в облаках, после чего появляется дождь.

Еще один способ — использование сульфатов металлов (аммония или калия), чтобы корректировать водно-физические свойства облаков. Однако необходима правильная дозировка химических реагентов, чтобы не принести вред окружающей среде и людям.

Какие реагенты используют для искусственного дождя. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В каких странах используют искусственный дождь

В странах Персидского залива – ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте – технология cloud seeding уже много лет работает почти как часть инфраструктуры. Самолеты распыляют реагенты в облаках и благодаря этому мелкие частицы конденсируются в капли, после чего идет дождь. Об этом рассказали в Измаильском управлении водного хозяйства.

Недавно к использованию технологии присоединился Казахстан. К слову, это первая страна в Центральной Азии, которая начала практическое применение технологии искусственного дождя для борьбы с засухой и нехваткой воды. По информации Министерства сельского хозяйства Нидерландов, полномасштабная реализация проекта начнется 17 мая. Его главная цель – повышение уровня воды в водохранилищах и улучшение водоснабжения более чем 911 000 гектаров сельскохозяйственных земель в регионе.

Проект осуществляется в сотрудничестве с Национальным центром метеорологии ОАЭ, который разрабатывает технологии модификации погоды с конца 1980-х годов. По международным оценкам, искусственное увеличение осадков может повысить количество дождей на 10–20%. По словам заместителя премьер-министра Казахстана и министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, проект послужит основой для создания современной климатической инфраструктуры в Казахстане и подготовки местных специалистов в области климатических технологий.

В каких странах используют искусственный дождь. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Одна из крупнейших программ в мире — в Китае. Правительство Китая установило цели по операциям по искусственным осадкам и снегопадам, охватывающим более 5,5 миллиона квадратных километров, что составляет примерно 57% общей площади страны.

В США цели использования технологии разнятся в зависимости от штата и времени года. Зимой программы в горных штатах, таких как Колорадо, Юта и Вайоминг, создают облака, проходящие над горными хребтами, чтобы увеличить снежный покров. Этот снежный покров тает весной и питает водохранилища, которые поставляют воду в города, фермы и гидроэлектростанции в течение всего года. Летом такие штаты как Техас и Северная Дакота сосредотачиваются на создании грозовых дождей, чтобы уменьшить интенсивность града, который может опустошить посевы в считанные минуты.

Всемирная метеорологическая организация ведет реестр стран, сообщающих о проектах модификации погоды. Согласно последним опубликованным данным, к странам, подающим отчеты, относятся Россия, Япония, Южная Корея, Монголия, Марокко, Южная Африка, Иордания, Малайзия, Канада, Германия и несколько других стран в Европе, Центральной Азии и Карибском бассейне.

Нужны ли Украине искусственные дожди

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, есть ли для Украины необходимость в технологии искусственных осадков. ChatGPT полагает, что система могла бы быть полезной для нашей страны, но не везде.

Нашей земле нужны дожди, поскольку засухи участились, особенно на юге и в степных регионах. При этом, сельское хозяйство сильно зависит от количества осадков, а Украина одна из крупных аграрных стран.

Также, по мнению ИИ, искусственные дожди могли бы помочь поддерживать запасы воды в отдельных критериях.

Но есть и ряд нюансов, на которых акцентирует цифровой разум:

Искусственный дождь не работает без туч.

Эффект не гарантирован – иногда результат минимален.

Дорогая процедура — самолеты, реагенты, метеонаблюдения.

Таким образом, для Украины технология могла быть стать дополнительным инструментом в засушливых регионах, однако она не заменит управление водными ресурсами и адаптацию к изменению климата.

Какие альтернативы используют в Украине

В Украине уже давно используют альтернативы искусственному дождю — капельное орошение, дождевание, подземное орошение и "умные" системы полива.

Самые распространённые решения:

Капельный полив. Благодаря этому способу вода проникает прямо к корням растений через трубки. Это не только экономия воды, но и уменьшение потерь воды из-за испарения.

Где используют:

овощи;

сады;

теплицы;

ягоды;

кукуруза, соя и другие культуры.

Подземное капельное орошение. Трубки расположены под землей, а потому вода почти не испаряется. Однако есть нюанс — установка стоит дороже, нежели первый вариант.

Дождевальные системы (орошение распылением). Работает как искусственный дождь над полем. Воду распыляют специальные установки. Этот способ более подходящий для больших площадей.

"Умные" системы полива. Для такого способа действуют датчики влажности почвы, автоматическое включение полива, дистанционный контроль через программы или смартфон. Таким образом, полив будет производиться только тогда, когда это действительно нужно, что помогает экономить воду.

Альтернативы искусственному дождю в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

