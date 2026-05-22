Киев засыпало "снегом" в конце мая: когда непогода отступит от столицы (видео)

Местами улицы превратились в реки

В пятницу, 22 мая, Киев накрыл сильный град с дождем. В столице уже начались перебои со светом из-за непогоды.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что непогода наделала немало бед, ведь размер града был с перепелиное яйцо.

"В Киеве наступила зима. Еще немного – и из града уже можно будет лепить снеговиков", – пишут паблики.

На фото и видео видно, что столицу накрыл мощный ливень с градом. На улицах местами образовались настоящие сугробы, как зимой из снега. Улицы превратились в реки, движение транспорта затруднено.

Кроме того, из-за непогоды начались перебои со светом и скачки напряжения. Поэтому киевлян призывают выключить электроприборы из сети и не пользоваться лифтами.

Когда закончится непогода

Столицу уже несколько дней подряд накрывают ливни с грозами. Впрочем, по данным Укргидрометцентра, погода должна улучшиться с 23 мая субботы. В этот день дожди прогнозируются для центральных, южных и восточных областей. Днем столбик термометра покажет от +21 до +28 градусов, а ночью опустится до +9 градусов.

Погода в Киеве и Украине 23 мая. Данные: Укргидрометцентр

Похожие данные приводит и Ventusky, по прогнозам которого дождей в Киеве не будет с 23 мая. Однако вечером ожидается ливень на востоке, в центре и частично на юге. В то же время, уже в среду, 27 мая, в Киев могут вернуться дожди и прохладная погода.

Погода в Украине 23 мая. Данные: Ventusky

Погода в Киеве и Украине 27 мая. Данные: Укргидрометцентр

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда синоптики прогнозируют почти летнюю жару в +30 градусов.