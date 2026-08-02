Кошелек на "черный день": сколько денег лучше хранить "под матрасом"

Запас для каждой семьи отличается в зависимости от бюджета и ее потребностей

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Финансовая подушка помогает пережить неожиданные расходы, потерю работы, срочный ремонт и другие непредвиденные ситуации. Однако к этому вопросу важно правильно подходить и знать, как и сколько нужно хранить наличных денег на тот самый "черный день".

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какой запас средств рекомендуются иметь на такой случай и в какой валюте лучше хранить сбережения, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Важно указать, что лучше всего не хранить все средства только на банковских счетах. Небольшой запас наличных денег всегда должен быть при вас. Оптимальный размер резевра будет зависеть от доходов семьи. Классическая рекомендация — накопить сумму, которая позволит покрыть от трех до шести месяцев обязательных расходов.

К примеру если человек каждый месяц тратит примерно 20 тысяч гривен на жилье, питание, транспорт и другие необходимые платежи, его финансовая подушка должна составлять примерно 60–120 тысяч гривен.

Сколько денег держать наличными

Большую часть средств рекомендуется все же держать на надежных банковских инструментах, чтобы деньги не теряли ценность из-за инфляции. А что касается наличных, дома лучше иметь сумму, которой хватит примерно на несколько дней или до двух недель базовых расходов.

если на необходимые расходы уходит 10 тыс. грн в месяц — наличный резерв может составлять примерно 1–5 тыс. грн ;

— наличный резерв может составлять примерно ; при расходах 20 тыс. грн в месяц — около 2–10 тыс. грн ;

— около ; при расходах 30 тыс. грн в месяц — примерно 3–15 тыс. грн.

Сколько денег держать наличными. Инфографика: ИИ / "Телеграф"

В какой валюте лучше хранить деньги

В одной валюте деньги лучше не хранить все накопления. Одна из распространенных стратегий:

часть суммы — в гривне для текущих нужд;

часть — в долларах или евро как защиту от валютных рисков.

При этом важно отметить, что размер первой финансовой подушки не так важен, как привычка регулярно откладывать деньги. Даже небольшие суммы постепенно превращаются в резерв. Главное правило — эти деньги должны быть доступны в случае необходимости, но не использоваться для обычных покупок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в чем выгоднее всего хранить деньги украинцам.