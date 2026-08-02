Матиас вместо красной рыбы: как приготовить из него нежный тартар

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Цены на красную рыбу растут быстрее, чем хочется. Поэтому все больше людей ищут ей замену, которая не ударит по бюджету, но при этом не разочарует своим вкусом. Такой альтернативой может стать матиас.

Матиас — это не отдельный вид рыбы, а особый способ обработки молодой сельди. Именно нежная текстура филе и деликатный, ненавязчивый вкус делают эту рыбу похожей по ощущениям на дорогие сорта рыбы, хотя по цене она в разы дешевле.

На кулинарном портале Edesia`s Compendium поделились рецептом тартара из матиаса. Эту закуску можно готовить как в будни, так и на праздничный стол.

Как приготовить тартар из матиаса

Ингредиенты:

3 пера зеленого лука

3 (около 200 г) филе сельди матиас

60 г (примерно 1 или 2 в зависимости от размера) маринованных огурцов

1 яблоко

1 столовая ложка лимонного сока

1,5 столовой ложки майонеза

соль и перец по вкусу

черный хлеб

Тартар из матиаса. Фото сгенерировано ИИ

Этапы приготовления

Мелко нарежьте матиас, маринованные огурцы и зеленый лук. Очистите яблоко от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину и мелко нарежьте. Добавьте лимонный сок и майонез. Приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте. С помощью кольцевой формы вырежьте из черного хлеба кружочки, выложите на них тартар и подайте блюдо со свежей зеленью.

Если у вас нет специальных кулинарных колец, их легко заменить жестяной банкой с вырезанным дном.

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