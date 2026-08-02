Цены на топливо летят в космос, на АЗС уже вводят лимиты: ждать ли дизеля по 100+ грн/л

В Украине, похоже, начинается топливный кризис

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В воскресенье, 2 августа, в Украине появились слухи о введение ограничений на продажу дизельного топлива. Лимиты якобы ввели уже несколько операторов заправок, и этот список, вероятно, будет только расширяться.

Об этом сообщает delo.ua. По информации источника, введенные лимиты на заправках варьируются от 50 до 100 литров в одни руки.

Сообщается, что в первую очередь ограничения касаются станций, расположенных на автомагистралях, которые активно используют водители грузового транспорта и дальнобойщики. Из-за того, что разница между оптовой ценой (при закупке с нефтебаз) и розничной ценой на АЗС стала минимальной, для перевозчиков теперь выгоднее заправляться напрямую на заправках, а не на оптовых базах, что создает повышенный спрос и дефицит на отдельных объектах.

Главной причиной дефицита называется резкое сокращение поставок горючего в Украину из Европы. Свою роль в этом сыграло обмеление Дуная, из-за чего усложнилась логистика топлива. Кроме того, рынок стран Персидского залива пока недоступен Украине из-за войны США и Израиля против Ирана.

В компании "ОККО" частично подтвердили это — ограничение действительно существует, правда, лишь на продажу дизтоплива в канистры (100 литров).

Добавим, что в июле 2026 года дизельное топливо в Украине значительно подорожало, в начале августа эта тенденция сохраняется.

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Ранее директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, перешагнет ли цена на дизель психологический барьер в 100 грн за литр. По его мнению, такое возможно, однако это произойдёт лишь при форс-мажоре.