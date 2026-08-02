Россия ударила по самому большому складу Rozetka и не только: появились фото последствий

Бизнес продолжает работу, несмотря на повреждения

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В ночь на 2 августа российские войска атаковали гражданскую логистическую инфраструктуру Украины ударными дронами типа "Шахед". Под ударом оказались склад интернет-магазина Rozetka и, по предварительным данным, терминал "Новой почты".

Как сообщили на официальной странице "Розетки" в Facebook, враг атаковал самый большой склад двумя "Шахедами". К счастью, никто из людей не пострадал.

"Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целеустремленный удар. Тем не менее, ROZETKA работает по графику. Спасибо всем, кто нас поддерживает!", — говорится в сообщении.

Последствия атаки по Rozetka. Фото: Facebook

Последствия атаки по Rozetka. Фото: Facebook

Последствия атаки по Rozetka. Фото: Facebook

Днем ранее, 1 августа, реактивный дрон РФ ударил по складу Rozetka в Киевской области. В результате погиб работник, еще семь человек ранены.

1 августа Россия ударила дроном по складу Rozetka. Фото: Iryna Chechotkina

Rozetka — это украинский интернет-магазин и маркетплейс, созданный в 2004 году, как интернет-магазин по продаже парфюмерии и косметики. С июня 2005 года начал работать как интернет-магазин по продаже техники, "которую можно включить в розетку". С 2019 года полноценно начал работу как маркетплейс, 2020 год запустился как франшиза. Имеет более 400 отделений в 122 городах и поселках Украины. К слову, по состоянию на 2025 год "Розетка" — одиннадцатым самым посещаемым сайтом в Украине.

Логотип "Розетки"

Атака по "Новой почте"

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара по пригороду Харькова вспыхнули грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.

"По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрела", — отметил он.

В то же время в некоторых СМИ указывают, что под атакой оказался терминал "Новой почты".

Официально в компании пока не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о пяти нюансах о компенсациях от "Новой почты", которые спасут ваши деньги в случае прилета по терминалу.