Дочь и зять генерала: выяснилось, кто мог быть жертвами взрыва в центре Москвы

Пока известно о 5 жертвах и десятках раненых

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В результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi тяжелые ранения могла получить дочь командующего воздушно-космическими силами России Александра Чайко — Мария. Также вероятной жертвой мог стать ее муж Даниил Передрий.

Об этом пишет издание "Верстка". Журналисты пытались связаться с Марией Чайко, но она не выходит на связь.

По информации издания, среди пострадавших в ресторане может быть дочь командующего воздушно-космическими силами России Александра Чайко – 25-летняя Мария Чайко. А также его зять Даниил Передрий.

В списках пострадавших, которые обнародовали связанные с российскими силовиками телеграмм-каналы, фигурирует 25-летняя Мария П. Отмечается, что она получила открытую черепно-мозговую травму.

Журналисты утверждают, что Мария Чайко также упоминается в истоках баз данных под фамилией Передрий. По их данным, совпадают дата рождения и адрес проживания, а в телефонных книгах она записана как "Чайко Мария" и "невеста".

Мария Чайко. Фото Верстка

Вероятно, Передрий это фамилия мужа дочери генерала. В списке пострадавших есть также 27-летний Даниил П. Это может быть Даниил Передрий, которому также 27 лет. В его друзьях у VK есть один из аккаунтов Марии Чайко. По информации пропагандиста Анатолия Шария, мужчина мог погибнуть, однако он отметил, что "ничего не утверждает".

Мария Чайко и Даниил Предрий. Фото Верстка

В то же время, официального подтверждения личности пострадавших или их связи с семьей российского генерала пока нет, поскольку Мария Чайко не ответила на звонки и сообщения журналистов издания.

Кто такой Александр Чайко?

Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Александр Чайко родился 27 июля 1971 года в Голицыно, Московская область, Россия. Он печально известен тем, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину весной-летом 2022 года командовал группировкой войск, причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области. Кроме того, именно Чайко отдавал приказы на применение боевой авиации для ударов по жилым домам в Бородянке.

Александр Чайко

Отметим, в сети появилась версия о том, что взрыв на дне рождения российского генерала может быть "ответом" украинских спецслужб за покушение на Игоря Оболенского, командира 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия".

Что известно о взрыве?

Взрыв в ресторане Balzi Rossi произошел вечером 1 августа. Его причиной стало срабатывание самодельного взрывного устройства (СВН). СВП пыталась пронести под видом подарка неизвестная женщина, но ее остановили на входе. По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек, еще 21 получил ранения. Вероятной целью атаки мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 2 августа российские войска атаковали гражданскую логистическую инфраструктуру Украины ударными дронами типа "Шахед". Под ударом оказались составы интернет-магазина Rozetka и, по предварительным данным, терминал "Новой почты".