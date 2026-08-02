"Наша новая реальность": кандидат наук сделал печальный прогноз по жаре в Украине

На погоду оказывает прямое влияние изменение климата на планете

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В ближайшие дни Украину накроет "африканская" жара. Температурные показатели будут достигать более +39 градусов, но хуже всего то, что уже скоро это может стать нормой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по мониторингу погоды Ventusky. Также в ближайшую неделю осадков не ожидается по всей территории страны.

По информации сервиса, волна горячего воздуха будет поступать с западного направления. Уже 5 августа в западных областях Украины столбики термометров достигнут +39 градусов. После этого жара распространится на всю территорию страны.

Температура в Украине будет выше нормы

Как рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, первые десять дней августа станут самым жарким периодом этого лета для большей части Украины. По его словам, понижение температуры и осадков следует ожидать после 8 августа.

Карта температурных аномалий над Европой

Такая жара это уже норма?

Метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, что подобная жара уже не будет для Украины аномалией. Он отметил, что в будущем такие периоды участятся и могут иметь более сильные проявления.

"К сожалению, это наша новая реальность в ближайшее десятилетие. Она связана с глобальным потеплением и вызванным им изменением климата. Если ситуация останется неизменной, то, что мы наблюдаем с 2010 года, будет повторяться каждый год. В лучшем случае – с такой же частотой, продолжительностью и температурой, как сейчас. В худшем — и величина температур, и продолжительность тепла будут расти, а может быть, и их частота", — пояснил Шпиг.

Изменение климата. Инфографика ИИ/"Телеграф"

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