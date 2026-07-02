Лукашенко "присвоил" центр Европы Беларуси: где он на самом деле и при чем здесь Украина (карта)

Его расположение зависит от методики вычисления

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Глава Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что именно в Беларуси расположен центр Европы, а само государство является центральным на континенте. Как выяснил "Телеграф", это довольно спорный вопрос.

"Я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр", — заявил Лукашенко.

Тем не менее Википедия говорит, что единого общепризнанного географического центра Европы не существует. Его расположение зависит от методики вычисления, определения границ континента и того, включаются ли в расчеты удаленные острова. Поэтому звание географического центра Европы приписывают нескольким разным местам, расположенным не только в Беларуси, но и в Литве, Эстонии, Словакии, Польше, Венгрии и Украине.

Страны претендующие на центр Европы. Фото: Википедия

Центр Европы находится в Украине

Так, в 1885-1887 годах географы из Императорско-Королевского военно-географического института в Вене определили, что географический центр Европы находится на территории Украины в поселке Деловое. Они проводили геодезические исследования на территории современной Закарпатской области.

Геологи установили в населенном пункте возле дороги, соединяющей Мукачево и Рогатин, памятный знак со следующей надписью: "Locus Perennis Delicentissime cum libella librationes quae est in Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum".

В переводе с латыни это означает: "Это постоянное, точное вечное место, определенное специальным аппаратом, изготовленным в Австро-Венгрии, в Европейской системе широт и долгот. 1887".

Географический центр Европы в Украине. Фото: Открытые источники

Какие главные центры Европы называет ИИ

Gemini также подтверждает, что географический центр Европы – это условное понятие, поскольку его расположение зависит от метода расчета и включения отдаленных островов. В мире существует несколько таких точек, но самый известный исторический центр расположен в Украине, а официально подтвержденный Книгой рекордов Гиннеса — в Литве.

Главные локации географического центра Европы:

Украина (с. Деловое, Закарпатская область): Известнейший исторический центр, определенный в 1887 году географами Австро-Венгрии. Точка рассчитана по координатам 47°57′ с. ш. и 24°11′ в. д. Здесь расположен двухметровый каменный знак и 7-метровая стела. Более подробно об этом месте можно узнать на странице Карпатского биосферного заповедника.

(с. Деловое, Закарпатская область): Известнейший исторический центр, определенный в 1887 году географами Австро-Венгрии. Точка рассчитана по координатам 47°57′ с. ш. и 24°11′ в. д. Здесь расположен двухметровый каменный знак и 7-метровая стела. Более подробно об этом месте можно узнать на странице Карпатского биосферного заповедника. Литва (с. Пурнушкес, 25 км севернее Вильнюса): Признан Французской академией наук в 1989 году и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Координаты: 54°54′ с. ш. и 25°19′ в. д.

Кроме того, есть свои расчеты у Словакии, Польши и Беларуси, добавляет нейросеть.

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