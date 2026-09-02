Привезли бабке мышелова: городской кот в деревне стал мемом (видео)

Кошки отличаются интересным поведением

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Не все кошки могут быть искусными мышеловами. В частности, в этом убедились украинцы, которые привезли своего кота из города в село.

Об этом рассказала пользовательница под ником alla bezsmertnaya в социальной сети ТикТок. Пушистик мгновенно стал звездой.

Внуки привезли бабушке в деревню своего кота из города. Но своим поведением он удивил всех.

На кадрах видно, что кот только то и делает, что лежит в разных местах. Также он внимательно следит за людьми и изредка недовольно махает хвостом.

"Бабке внуки привезли в деревню современного мышелова", — говорится в подписи к видео.

Что это за кот на видео?

На видео попал кот породы британская короткошерстная (англ. British shorthair, BRI), которая является одной из древнейших пород, хотя племенные книги, куда заносятся лучшие племенники, ведутся всего около 100 лет. Кошки британской породы неприхотливы, обладают прекрасным здоровьем. Активные, подвижные, привыкают к людям. Имеют спокойный, уравновешенный характер. Легко адаптируются к условиям жизни.

Кот породы британская короткошерстная. Фото Википедия

Интересные факты о британской короткошерстной

Британская короткошерстная является одной из старейших и популярных пород в мире. Она считается национальным достоянием Великобритании.

Именно представители этой породы снимались в многочисленных фильмах и рекламе благодаря их фотогеническому облику и спокойному характеру.

Чеширский кот из книги Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес" был вдохновлен британской короткошерстной.

Первоначально британские короткошерстные были только сине-серыми, но теперь их спектр цветов охватывает более 30 оттенков.

Несмотря на их спокойный вид, у этих кошек сильный охотничий инстинкт и легко справляются с мышами.

Некоторые британские короткошерстные доживают до 20 лет, что делает их отличными спутниками на всю жизнь.4

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