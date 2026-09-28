Насколько умен ваш кот: проверьте своего пушистика за несколько секунд

IQ-тест, который можно провести дома

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В соцсетях набирает популярность шуточный тест для котов, с помощью которого владельцы проверяют, насколько сообразительно их пушистики пытаются добраться до любимого лакомства.

Для этого не нужны специальные устройства или сложные задания — достаточно лакомства и собственной руки. "Телеграф" расскажет, как повторить вирусный эксперимент.

Как работает кошачий тест

Суть "теста" очень проста. Владелец берет лакомство, которое кот точно не проигнорирует, а затем складывает большой и указательный пальцы в жест "ОК".

Лакомство нужно положить в центр образованного пальцами кольца или сразу за ним. А дальше остается только наблюдать, как кот будет пытаться добраться до желанного кусочка.

Здесь начинается самое интересное

Как только кот заметит лакомство, его внимание почти наверняка переключится на руку хозяина. Дальше все зависит от того, как именно животное решит добраться до желанной награды.

Некоторые коты довольно быстро понимают, что лакомство можно забрать лапой. Они просовывают ее сквозь кольцо из пальцев, подцепляют лакомство и вытаскивают его наружу.

Другие пушистики действуют гораздо прямолинейнее. Они могут начать толкать руку лапой, пытаться раздвинуть пальцы, обнюхивать их или даже обходить препятствие с другой стороны. А некоторые поначалу просто смотрят на хозяина так, будто не могут понять, зачем человек вообще усложнил доступ к вкусностям.

Конечно, называть этот эксперимент настоящим тестом на IQ было бы неправильно. Это скорее забавная игра, позволяющая понаблюдать за поведением кота и его реакцией на необычную задачу.

Так что если ваш пушистик сразу получил лакомство — можете в шутку называть его гением. А если он просто начал смотреть на вас с укоризной, это тоже вполне нормальный результат.

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