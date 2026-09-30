Украинский и российский пилоты подрались в самолете в Израиль: развернулась настоящая драма

Инцидент случился во время полета над Иорданией

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Утром 30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив передал два тревожных сигнала, один из кооторых символизировал возможный захват. Самолет неожиданно изменил маршрут и совершил посадку в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Mako. Речь идет о рейсе FZ1073. А сам инцидент случился в ходе полета над Иорданией. Изначально был передан сигнал 7700 — общий сигнал бедствия, а далее 7500 — сигнал, который обычно используется при захвате воздушного судна.

При этом, на некоторое время самолет исчез из систем отслеживания. На борту находилось около 180 пассажиров.

Путь самолета Flydubai / Flightradar24

В Израиле данная ситуация вызвала тревогу. В воздух подняли истребители для сопровождения самолета. Премьер-министр и представители оборонного руководства провели экстренные консультации. Среди возможных версий рассматривали также угон самолета.

Однако уже спустя некоторое время борт вновь появился на радарах и направился к Табуку на северо-западе Саудовской Аравии, где успешно приземлился. Все пассажиры находятся в безопасности.

Как оказалось позже, опасности такого рода на самом деле не было. По предварительной информации, причиной чрезвычайной ситуации стала ссора между двумя пилотами в кабине. Один из них — украинец, второй — россиянин.

Журналист Халель Битон Розен на своей странице в Х пишет, что один из пилотов якобы пытался покончить с собой и перевел самолет в пике с 30 тысяч футов до 15 тысяч. А второй пилот предотвратил катастрофу, вступив с ним в драку. Однако информация об этом не подтверждена.

Channel 12 сообщает, что россиянин целенаправленно хотел разбить самолет. Россиянин якобы набросился с ножом на украинского пилота. После этого борт вошел в крутое пике.

Пассажирка рейса рассказала телеканалу 15: "Мы слышали крики в самолёте. Затем открыли кабину пилотов и увидели кровь. Кто-то ударил пилота ножом. Мы молились. Израильтяне обезвредили нападавшего. Вместе с экипажем мы совершили аварийную посадку. Были моменты, когда мы думали, что не выживем".

Одновременно следователи проверяют, могло ли его намерение разбить самолет быть связано с террористическим мотивом. На данном этапе ни одна из этих версий не подтверждена окончательно.

Сообщается, что самолёт удалось успешно приземлить благодаря счастливому стечению обстоятельств. Как оказалось, на борту были и другие пилоты, которые летели в командировку. После посадки пилотов вывели из самолета, а для возвращения пассажиров в Израиль планируется организовать другой рейс. Этот необычный инцидент с экипажем привел к масштабной реакции служб безопасности сразу ряда стран.

Все рейсы FlyDubai, прибывающие в аэропорт Бен-Гурион, направят на усиленный досмотр — борты будут отправлять на отдельную стоянку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что два самолета гниют посреди итальянского поля. Рассказываем, что раньше происходило в этом культовом месте.