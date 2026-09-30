Укр

Украинский и российский пилоты подрались в самолете в Израиль: развернулась настоящая драма

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Рейс FZ1073 Новость обновлена 30 сентября 2026, 12:09
Рейс FZ1073. Фото Коллаж "Телеграфа"

Инцидент случился во время полета над Иорданией

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Утром 30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив передал два тревожных сигнала, один из кооторых символизировал возможный захват. Самолет неожиданно изменил маршрут и совершил посадку в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Mako. Речь идет о рейсе FZ1073. А сам инцидент случился в ходе полета над Иорданией. Изначально был передан сигнал 7700 — общий сигнал бедствия, а далее 7500 — сигнал, который обычно используется при захвате воздушного судна.

При этом, на некоторое время самолет исчез из систем отслеживания. На борту находилось около 180 пассажиров.

Самолет Flydubai подал два тревожных сигнала
Путь самолета Flydubai / Flightradar24

В Израиле данная ситуация вызвала тревогу. В воздух подняли истребители для сопровождения самолета. Премьер-министр и представители оборонного руководства провели экстренные консультации. Среди возможных версий рассматривали также угон самолета.

Однако уже спустя некоторое время борт вновь появился на радарах и направился к Табуку на северо-западе Саудовской Аравии, где успешно приземлился. Все пассажиры находятся в безопасности.

Как оказалось позже, опасности такого рода на самом деле не было. По предварительной информации, причиной чрезвычайной ситуации стала ссора между двумя пилотами в кабине. Один из них — украинец, второй — россиянин.

Журналист Халель Битон Розен на своей странице в Х пишет, что один из пилотов якобы пытался покончить с собой и перевел самолет в пике с 30 тысяч футов до 15 тысяч. А второй пилот предотвратил катастрофу, вступив с ним в драку. Однако информация об этом не подтверждена.

Channel 12 сообщает, что россиянин целенаправленно хотел разбить самолет. Россиянин якобы набросился с ножом на украинского пилота. После этого борт вошел в крутое пике.

Пассажирка рейса рассказала телеканалу 15: "Мы слышали крики в самолёте. Затем открыли кабину пилотов и увидели кровь. Кто-то ударил пилота ножом. Мы молились. Израильтяне обезвредили нападавшего. Вместе с экипажем мы совершили аварийную посадку. Были моменты, когда мы думали, что не выживем".

Одновременно следователи проверяют, могло ли его намерение разбить самолет быть связано с террористическим мотивом. На данном этапе ни одна из этих версий не подтверждена окончательно.

Сообщается, что самолёт удалось успешно приземлить благодаря счастливому стечению обстоятельств. Как оказалось, на борту были и другие пилоты, которые летели в командировку. После посадки пилотов вывели из самолета, а для возвращения пассажиров в Израиль планируется организовать другой рейс. Этот необычный инцидент с экипажем привел к масштабной реакции служб безопасности сразу ряда стран.

Все рейсы FlyDubai, прибывающие в аэропорт Бен-Гурион, направят на усиленный досмотр — борты будут отправлять на отдельную стоянку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что два самолета гниют посреди итальянского поля. Рассказываем, что раньше происходило в этом культовом месте.

Теги:
#Израиль #Самолет #Дубай #Пилоты #Тревожный сигнал