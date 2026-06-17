Исчезал с радаров и подал сигнал бедствия: что с российским самолетом, который кружил над Черным морем

На борту судна были россияне

В среду, 17 июня, самолет российской авиалинии во время полета над Черным морем подал сигнал бедствия. Затем воздушное судно внезапно исчезло с радаров, однако впоследствии появилось снова.

Об этом пишут российские СМИ. Отмечается, что на борту находятся пассажиры.

"Самолет Smartavia подал сигнал бедствия над Черным морем", — говорится в сообщении.

По данным россиян, Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс Сочи-Архангельск, передал код 7700 – возникновение внештатной ситуации на борту. Самолет вылетел из Сочи в 22:25.

Самолет Smartavia – иллюстративное изображение

Предварительно известно, что судно перевозит 189 пассажиров.

Впоследствии самолет появился на радарах и стало известно, что он совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи, из которого и совершил вылет.

Путь самолета на радарах

Одной из причин внештатной ситуации называют отказ одного из двигателей.

"Экипаж Boeing 737-800 доложили об отказе одного из двигателей. Командир решил вернуться обратно в аэропорт. Авиалайнер находился в зоне ожидания — производил топливо для снижения посадочной массы до уровня перед посадкой. Самолет уже сел", — пишут россияне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что радары заметили над Украиной самолет из Москвы.