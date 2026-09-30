Український та російський пілоти побилися в літаку до Ізраїлю: розгорнулася справжня драма

Інцидент трапився під час польоту над Йорданією

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Вранці 30 вересня літак авіакомпанії Flydubai, що виконував рейс з Дубая до Тель-Авіва, передав два тривожні сигнали, один з яких символізував можливе захоплення. Літак несподівано змінив маршрут і здійснив посадку в Саудівській Аравії.

Про це пише Mako. Йдеться про рейс FZ1073. А сам інцидент стався під час польоту над Йорданією. Спочатку було передано сигнал 7700 — загальний сигнал лиха, а далі 7500 — сигнал, який зазвичай використовується при захопленні повітряного судна.

При цьому на деякий час літак зник із систем відстеження. На борту було близько 180 пасажирів.

Шлях літака Flydubai/Flightradar24

В Ізраїлі ця ситуація викликала тривогу. У повітря підняли винищувачі для супроводу літака. Прем’єр-міністр та представники оборонного керівництва провели екстрені консультації. Серед можливих версій розглядали також викрадення літака.

Проте вже згодом борт знову з’явився на радарах і попрямував до Табука на північному заході Саудівської Аравії, де успішно приземлився. Усі пасажири перебувають у безпеці.

Як виявилося пізніше, небезпеки такого роду насправді не було. За попередньою інформацією, причиною надзвичайної ситуації стала сварка між двома пілотами у кабіні. Один із них — українець, другий — росіянин.

Журналіст Халель Бітон Розен на своїй сторінці в Х пише, що один з пілотів нібито намагався накласти на себе руки і перевів літак у піку з 30 тисяч футів до 15 тисяч. А другий пілот запобіг катастрофі, вступивши з ним у бійку. Проте, інформація про це не підтверджена.

Channel 12 повідомляє, що росіянин цілеспрямовано хотів розбити літак. Росіянин начебто накинувся з ножем на українського пілота. Після цього борт увійшов до крутого піку.

Пасажирка рейсу розповіла телеканалу 15: "Ми чули крики в літаку. Потім відкрили кабіну пілотів і побачили кров. Хтось ударив пілота ножем. Ми молилися. Ізраїльтяни знешкодили нападника. Разом з екіпажем ми здійснили аварійну посадку. Були моменти, коли ми.

Водночас слідчі перевіряють, чи міг його намір розбити літак, бути пов'язаним з терористичним мотивом. На даному етапі жодна з цих версій не підтверджена остаточно.

Повідомляється, що літак вдалося успішно приземлити завдяки щасливому збігу обставин. Як виявилось, на борту були й інші пілоти, які летіли у відрядження. Після посадки пілотів вивели із літака, а для повернення пасажирів до Ізраїлю планується організувати інший рейс. Цей незвичайний інцидент із екіпажем призвів до масштабної реакції служб безпеки одразу низки країн.

Усі рейси FlyDubai, які прибувають до аеропорту Бен-Гуріон, направлять на посилений огляд — борти відправлятимуть на окрему стоянку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що два літаки гниють посеред італійського поля. Розповідаємо, що раніше відбувалося у цьому культовому місці.