Топ-5 вещей, которые спасут украинцев этой зимой (видео)

Львиная доля бюджета приходится на зарядную станцию

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В ближайшую зиму Россия снова попытается "заморозить" украинцев, целенаправленно атакуя критическую инфраструктуру. Чтобы очередной отопительный сезон прошел максимально безопасно и с минимальным стрессом, самое время заранее продумать план действий и приобрести необходимые вещи.

Украинский блогер "kovaalevskiyy" поделился собственным списком полезных гаджетов и мелочей, которые помогут легче пережить холодные месяцы и возможные перебои с электроэнергией. Общая стоимость такого набора составила около 25 000 грн

Топ-5 зимних покупок по версии блогера

Зарядная станция 500 W (EcoFlow) для мелкой бытовой техники — 21 000 грн. Базовый элемент энергетической независимости дома. Позволит питать роутер, зарядить гаджеты и подключить мелкие бытовые приборы.

EcoFlow/Фото: Screenshot

2 павербанка на 20 000 мАч — 1 750 грн. Надежный запас энергии для телефонов и планшетов, который удобно носить с собой или держать под рукой на случай внезапного отключения света.

Павербанки/Фото: Screenshot

Портативный насос для душа — 2 000 грн. Практичное решение для поддержания личной гигиены в условиях отключения горячей воды или централизованного водоснабжения.

Портативный насос для душа/Фото: Screenshot

Ночник — 80 грн. Самый бюджетный, но незаменимый элемент для вечернего уюта и ориентирования в квартире в темноте.

Ночник/Фото: Screenshot

Универсальная сумка — 170 грн. Удобный аксессуар для хранения и переноски всех необходимых мелочей.

Универсальная сумка/Фото: Screenshot

Украинцев ждёт самая тяжёлая зима с начала большой войны

Напомним, киевские власти подготовили основательный апдейт плана устойчивости города, детально проработав ключевые инфраструктурные проекты. Главным уязвимым местом столицы остается система теплоснабжения.