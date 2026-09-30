Укр

Топ-5 вещей, которые спасут украинцев этой зимой (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Украинцы готовятся к потенциальным блэкаутам Новость обновлена 30 сентября 2026, 11:46
Украинцы готовятся к потенциальным блэкаутам. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Львиная доля бюджета приходится на зарядную станцию

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В ближайшую зиму Россия снова попытается "заморозить" украинцев, целенаправленно атакуя критическую инфраструктуру. Чтобы очередной отопительный сезон прошел максимально безопасно и с минимальным стрессом, самое время заранее продумать план действий и приобрести необходимые вещи.

Украинский блогер "kovaalevskiyy" поделился собственным списком полезных гаджетов и мелочей, которые помогут легче пережить холодные месяцы и возможные перебои с электроэнергией. Общая стоимость такого набора составила около 25 000 грн

Топ-5 зимних покупок по версии блогера

  • Зарядная станция 500 W (EcoFlow) для мелкой бытовой техники21 000 грн. Базовый элемент энергетической независимости дома. Позволит питать роутер, зарядить гаджеты и подключить мелкие бытовые приборы.
EcoFlow
EcoFlow/Фото: Screenshot
  • 2 павербанка на 20 000 мАч1 750 грн. Надежный запас энергии для телефонов и планшетов, который удобно носить с собой или держать под рукой на случай внезапного отключения света.
Павербанки
Павербанки/Фото: Screenshot
  • Портативный насос для душа2 000 грн. Практичное решение для поддержания личной гигиены в условиях отключения горячей воды или централизованного водоснабжения.
Портативный насос для душа
Портативный насос для душа/Фото: Screenshot
  • Ночник80 грн. Самый бюджетный, но незаменимый элемент для вечернего уюта и ориентирования в квартире в темноте.
Ночник
Ночник/Фото: Screenshot
  • Универсальная сумка170 грн. Удобный аксессуар для хранения и переноски всех необходимых мелочей.
Универсальная сумка
Универсальная сумка/Фото: Screenshot
Украинцев ждёт самая тяжёлая зима с начала большой войны

Напомним, киевские власти подготовили основательный апдейт плана устойчивости города, детально проработав ключевые инфраструктурные проекты. Главным уязвимым местом столицы остается система теплоснабжения.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Зима