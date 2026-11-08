Руководитель российской спецслужбы будет присутствовать на встрече в ОАЭ

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Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ, Игорь Костюков войдет в российскую делегацию на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби 10–11 ноября. Возглавит делегацию из РФ путинский историк Владимир Мединский.

Об этом сообщает Reuters. Ранее Костюков возглавлял российскую сторону на первых двух раундах переговоров в ОАЭ в конце января – начале февраля 2026 года.

Кто такой Игорь Костюков

Костюков возглавил военную разведку в декабре 2018 года после смерти Игоря Коробова; ранее он работал военным атташе в Греции и координировал операции в Сирии. США ввели против него санкции из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года, а ЕС – как ответственного за

хранение

перевозку

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В отдельном санкционном решении Совет ЕС указывает на его ответственность за кибератаки подчиненного ему подразделения 26165, включая взлом Бундестага в 2015 году и попытку проникнуть в сеть Организации по запрещению химического оружия в Гааге в 2018-м.

В делегацию РФ также войдут заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Как сообщал "Телеграф", представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф осыпал Владимира Путина комплиментами. Это произошло после того, как глава Кремля освободил американца Стивена Хаббарда.