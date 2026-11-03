Любимый историк Путина снова в деле: о чем говорит возвращение Мединского на переговоры с Украиной

Кремль использует дипломатический процесс, чтобы затянуть войну и избежать новых американских санкций

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Российскую делегацию на предстоящих переговорах с представителями Украины и США в Абу-Даби (ОАЭ) возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Украинский журналист, публицист и писатель Виталий Портников считает, что его возвращение – признак намерения главы Кремля имитировать поиск мира.

Такую оценку Портников дал на своем YouTube-канале. По словам журналиста, американская сторона рассчитывала на переговоры высокого уровня с российским чиновником, который мог бы искать компромиссы. Мединский возглавляет российскую делегацию с 2022 года, но Портников видит в этом другую задачу.

"Ему нужно имитировать переговорный процесс, демонстрировать, что Кремль готов проявлять активность, напоминать о российских условиях идеологического характера, прежде всего связанных с имплементацией русского мира в ткань украинского законодательства", – сказал Портников.

Портников считает возвращение Мединского признаком имитации поиска мира

По оценке Портникова, прекращение огня не входит в компетенцию Мединского. Журналист напоминает: после публикации деталей переговоров 2022 года российские пропагандисты обвиняли помощника президента в предательстве, а Путин публично не стал его защищать. Тогда переговоры, считает Портников, позволяли Москве выиграть время для перегруппировки армии и перейти от провалившегося блицкрига к затяжной войне.

Нынешний расчет Кремля Портников связывает с президентскими выборами в США в 2028 году. По его мнению, Путин заинтересован в продолжении активных боевых действий до этого срока и одновременно поддерживает надежду Дональда Трампа на урегулирование. Переговоры в этой схеме нужны, чтобы сдерживать новые санкции и обсуждать с Вашингтоном экономические и энергетические сделки.

"Сейчас это переговоры не с Украиной, которая вообще не обходит российского президента и его ближайшего окружения, включая того же Мединского. Это переговоры именно с американской делегацией о невозможности принятия новых санкций против РФ и договоренности о новых экономических и энергетических сделках Путина и Трампа.

А переговоры с Украиной о мире, об урегулировании вообще не предполагают присутствие американцев или даже европейцев за переговорным столом", – отметил Портников.

Портников счел бы признаком готовности Москвы к содержательному диалогу назначение другого главы делегации – с иными полномочиями и задачами. По его оценке, условия для реальных переговоров должны создать действия Сил обороны Украины против российского военного, экономического и энергетического потенциала.

"К сожалению, время для таких реальных переговоров между РФ и Украиной еще не наступило и может быть обеспечено только конкретными действиями сил обороны Украины по уничтожению экономического, энергетического потенциала Росси и уничтожению пришедших с оружием на украинскую землю.

Это реальный путь к миру, который нам предстоит пройти в следующие годы российско-украинского противостояния", – подытожил Портников.