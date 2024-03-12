Модная обувь 2024: добавьте нотку французского стиля в свой образ (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подборка для леди, которые хотят стильно выглядеть
Французские дамы славятся своим мастерством выглядеть спокойно и изящно. Важное значение в достижении этого элегантного баланса играет выбор актуальной обуви в соответствии с трендами сезона, который объединяет удобство и стиль.
Журнал Vogue делится секретами выбора обуви на весну 2024 года, вдохновляя создать собственный неповторимый образ. Смотрите и делайте свой выбор!
Какая обувь будет в моде весной и летом 2024 года
- Серебряные мюли и слингбеки
Серебряные оттенки вновь в моде – это факт. Если вам сложно включить этот тренд в ваш гардероб, начните с обуви.
- Балетки
Эстетика балета, вернувшаяся в моду в 2023 году, остается актуальной и весной. Выбирайте модели — от классических нюдовых туфель с небольшим каблуком до вариаций с сетчатыми вставками или кристаллами для праздничных образов.
- Вьетнамки
Креативный директор Chanel, Виржини Виар, вернула вьетнамки на подиум в коллекции весна-лето 2024. Для французских модниц это не новость – в теплое время года шлепанцы становятся их выбором, простым и изысканным.
- Красные лоферы
Возвращение красного цвета в моду вернуло внимание к красной обуви. Особенно привлекательно это выглядит на лоферах.
- Туфли на невысоком каблуке kitten heels
Девушки всего мира ценят обувь на невысоком каблуке kitten heels за комфорт и возврат к классическому стилю. Эти туфли поддерживают тренд на умеренность и возвращение к классике.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь подойдет к плиссированной юбке. Смотрите модные луки и вдохновляйтесь!