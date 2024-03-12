Модная обувь 2024: добавьте нотку французского стиля в свой образ (фото)

Подборка для леди, которые хотят стильно выглядеть

Французские дамы славятся своим мастерством выглядеть спокойно и изящно. Важное значение в достижении этого элегантного баланса играет выбор актуальной обуви в соответствии с трендами сезона, который объединяет удобство и стиль.

Журнал Vogue делится секретами выбора обуви на весну 2024 года, вдохновляя создать собственный неповторимый образ. Смотрите и делайте свой выбор!

Какая обувь будет в моде весной и летом 2024 года

Серебряные мюли и слингбеки

Серебряные оттенки вновь в моде – это факт. Если вам сложно включить этот тренд в ваш гардероб, начните с обуви.

Француженки предпочитают мюли и слингбеки. Фото: Vogue

Балетки

Эстетика балета, вернувшаяся в моду в 2023 году, остается актуальной и весной. Выбирайте модели — от классических нюдовых туфель с небольшим каблуком до вариаций с сетчатыми вставками или кристаллами для праздничных образов.

Балетки предпочитают иконы моды. Фото: Vogue

Вьетнамки

Креативный директор Chanel, Виржини Виар, вернула вьетнамки на подиум в коллекции весна-лето 2024. Для французских модниц это не новость – в теплое время года шлепанцы становятся их выбором, простым и изысканным.

Их секрет – в выборе спокойной цветовой гаммы. Фото: Vogue

Красные лоферы

Возвращение красного цвета в моду вернуло внимание к красной обуви. Особенно привлекательно это выглядит на лоферах.

Если яркий красный кажется слишком открытым, попробуйте вариации в вишневых оттенках. Фото: Vogue

Фото: Vogue

Туфли на невысоком каблуке kitten heels

Девушки всего мира ценят обувь на невысоком каблуке kitten heels за комфорт и возврат к классическому стилю. Эти туфли поддерживают тренд на умеренность и возвращение к классике.

В туфлях на каблуке высотой до 5 см и удобно, и стильно. Фото: Vogue

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